«Не смотрел, но мне понравилось»: Маковецкий про отмену предпоказа «Зулейха открывает глаза»

Благотворительный показ и премьеру одного из самых ожидаемых фильмов на российском телевидении «Зулейха открывает глаза» телеканала «Россия 1», назначенную на 20 марта, пришлось отменить. Создатели картины встретились с журналистами в прямом эфире.

«Картину не смотрел, но мне понравилось, — поиронизировал исполнитель роли доктора Лейбе Сергей Маковецкий. — Буду ждать премьеры. Надеюсь, что все получилось».

В том, что все получилось как надо, уверены создатели картины. Трудный «некинематографичный» роман экранизировали с невероятным усердием.

«Когда я читал книгу, то подозревал, что это произведение невозможно экранизировать не потеряв язык, образность, литературу. Но когда закончил читать, я решил, что необходимо попробовать. Надеюсь, что получилось самостоятельное яркое талантливое произведение», — высказал свои соображения продюсер Антон Златопольский.

Создатели отметили: внушительно выглядит и бюджет многосерийного фильма. Сопоставим он с бюджетом целого города на год.

«География наших съемок включает в себя 8 городов: Архангельск, Казань, Кукмор, Лаишево, Москва, Пермь, Ярославль, Щербинка. Сейчас, когда это все улеглось, кажется, что это было не так и страшно. А когда мы начали снимать, мы еще не понимали во что ввязались, поэтому и страха не было: мы ж не первый раз в экспедиции, не первый раз снимаем историческое кино… Позже мы осознали масштаб затеянного, и стало не по себе, но всем хотелось, чтобы каждый кадр был идеальным. Оказалось – не только нам, но и местным властям. Такого внимания, такого желания помочь мы даже не ожидали!», — рассказала генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова.

Режиссер Егор Анашкин подметил: съемочная группа очень расстроилась из-за отмены премьеры, но главное в этой ситуации, что фильм-таки увидел свет. По его словам, картина очень важен для современного зрителя, потому что человеческая память очень коротка. «Зулейха открывает глаза» помогает аудитории запомнить некоторые важные эпизоды, уложить их у себя в памяти.