«Не паниковать и осторожничать!»: Петросян поделился мнением о коронавирусе

Пока эпидемия коронавируса не прекратилась и ученые все еще ищут лекарство, представители российского шоу-бизнеса активизировались в Instagram и все чаще делятся своим мнением о всемирной проблеме. Не обошел стороной новую тенденцию и юморист и шоумен Евгений Петросян. Он выложил длинный пост в своем личном аккаунте в Instagram.

По словам артиста, сейчас важна максимальная бдительность и соблюдение норм санитарии, а главное, приложить все усилия к тому, чтобы остановить эпидемию в зародыше, пока она не распространилась на Россию.

По мнению Петросяна, те меры, которые сейчас принимают власти нашей страны, максимально правильные и полезные. Однако Евгений отметил, что не стоит поддаваться панике и следует быть максимально осторожными, но не доводить себя до истерии.