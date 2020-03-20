Жанна Бадоева: «В Аргентине все ходят к психологам, а выгульщики собак получают около 50 тысяч рублей в месяц»

На этой неделе Жанна Бадоева и ее шоу «Жизнь других» отправляется в Буэнос-Айрес, чтобы выяснить, что еще, кроме танго и жареного мяса, любят аргентинцы.

Несмотря на то, что в Аргентине вот уже 20 лет постоянная инфляция, и цены на все стабильно увеличиваются дважды в год, на детях там экономить не принято. Особенно не жалеют денег на девочек. Желанный праздник для каждой аргентинской девочки – это ее пятнадцатилетие. На 15-й день рождения принято откладывать с самого рождения девочки и отмечать его с таким размахом, будто это свадьба. Арендуется ресторан, приглашается диджей, девочка покупает два шикарных платья – одно для торжественной части, другое для танцев.

Собирается по полторы тысячи человек гостей, которые веселятся до 6 утра! Такой королевский банкет обходится родителям примерно в 15 тысяч долларов (более 1 млн рублей), но и вспоминают его потом всю жизнь.

Аргентина – страна эмигрантов, и страна, скажем прямо, небогатая. Многим приходится работать со школьной скамьи. Для людей без образования есть такая замечательная профессия как выгульщик собак. В Аргентине около 80 тысяч выгульщиков, и у них есть даже свой профсоюз. Каждая вторая семья в Буэнос-Айресе держит собаку, поэтому выгульщик домашних питомцев всегда востребован и популярен.

Выгульщики работают с одними и теми же хозяевами десятки лет, поэтому последние доверяют им ключи от своих квартир. В месяц выгульщик собак зарабатывает до 600 долларов (47 тысяч рублей) – даже больше, чем офисный служащий.

Что меня еще удивило в Аргентине, так это космическое количество психологов. Там к психологу ходят поголовно все — от мала до велика: мужчины, женщины, детей начинают водить с трех лет. Во-первых, это модно. А, во-вторых, в условиях затянувшегося экономического кризиса аргентинцы сделались очень нервными, напряженными. Ну плюс они и по натуре очень эмоциональны и вспыльчивы. Проиграет их любимая футбольная команда – они сразу бегут к психологу. Даже психолог, у которого большая практика и расписан каждый час, сам посещает двух психологов! Прием психолога обходится в 15-30 долларов (1–2 тысячи рублей). Представляете, человеку нечем платить за квартиру, а он все равно записывается к психологу, чтобы успокоиться. Говорят, им душевное равновесие дороже.

Я побывала в бедном районе трущоб, построенном прямо под автомобильной эстакадой. Незаконное жилье из дешевого кирпича, душные комнаты без вентиляции, никто не платит за электричество, все нелегально подключены к фонарям над дорогой. Никаких у них там нет врачей, детских садов, школ, никаких проверок и налогов. И в таких условиях живет около 50 тысяч человек.

Но самым большим потрясением для меня стало знакомство с женщиной, одной из основательниц фонда «Бабушки площади Мая». Эта организация занимается поиском пропавших во время военной диктатуры детей. С середины 70-х и почти до середины 80-х годов чудовищные события творились в Аргентине. Были репрессированы, а точнее, тайно похищены и замучены в тюрьмах тысячи людей. Детей репрессированных, как котят, раздавали семьям военных, угодных власти. Сорок лет бабушки разыскивали своих внуков. Из 500 пропавших детей нашли 138. Это очень тяжелая, болезненная страница аргентинской истории, о ней невозможно говорить без слез, но и не рассказывать об этом тоже нельзя.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10:15.