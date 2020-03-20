Очень личное: участница шоу «Холостяк» расскажет об издевательствах бывшего мужа

Не все, что показывают в шоу «Холостяк», можно расценить как постановку. Есть в этой передаче и реальные жизненные истории. В воскресенье, 22 марта, на ТНТ выйдет очередной выпуск седьмого сезона, в котором одна из участниц — Лиза Адаменко — разоткровенничалась о своем прошлом.

Девушка отправится на свидание с холостяком Антоном Криворотовым, где расскажет о своей душевной травме: в гражданском браке она терпела издевательства от бывшего возлюбленного, тот позволял себе распускать руки и чрезмерно контролировал молодую супругу. Кроме этого модель расскажет о своих отношениях с отцом и о вещи, которую она до сих пор не может ему простить.

В новом выпуске Лиза пройдет настоящий психологический эксперимент, в ходе которого выплеснет всю негативную энергию и попробует начать все заново. Однако, это свидание приведет к непредсказуемым последствиям для шоу. Одна из главных фавориток проекта соберется уйти.

Подробности — в воскресенье, в 20:30, на канале ТНТ.