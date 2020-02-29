«По-настоящему харизматичный холостяк»: Криворотов ненароком обидел Батрутдинова

Ставший героем седьмого сезона шоу «Холостяк» Антон Криворотов ненароком обидел предыдущих коллег по проекту. Звездный стоматолог был приглашен на Radio Energy, где вместе с ведущей Юлией Морозовой обсудил тонкости своего участия в проекте ТНТ. В беседе с девушкой Криворотов признался, что до появления в «Холостяке» сам проект не смотрел, но знаком с зарубежной его версией «Bachalor».

«Там был очень, по-настоящему харизматичный, не помню его имени, хип-хоп исполнитель. И после этого я посмотрел только две серии с Батрутдиновым. Как бы все. И группу никакую «Бывшие холостяки» я не искал», — признался Антон.

Морозова поспешила намекнуть, что подобными словами новый герой может задеть своих коллег. Сам Криворотов поспешил поправиться – когда он говорил об интересе, он имел в первую очередь себя. Несмотря на то, что его фигура активно упоминается в прессе, Антон продолжает удивляться тем характеристикам, которые ему дают.

«Каждый раз я слышу свои характеристики и думаю: «Ого!». Ну ладно, сейчас не об этом», — улыбнулся он.