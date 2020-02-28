Привет, невесты: полный список участниц нового сезона шоу «Холостяк»

Лиза Адаменко

Лиза Адаменко – профессиональная актриса. Любит много путешествовать. В разных странах мира находит вдохновение в серфинге, в полетах на вертолетах и в экстриме. Снялась для обложек 25 журналов, чем очень гордится.

Лиза мечтает прыгнуть с парашютом. Что ж, возможно, на проекте «Холостяк» Антон Криворотов исполнит мечту девушки.

Адаменко хочет встретить человека, который будет во всем на нее похожим. Для нее важно быть с партнером на одной волне.

Бейси Кекана

Скромная девушка, которая выросла в богатой семье. Но стеснительность ей не помешала поехать в Таиланд и сделать татуировку в виде портрета бывшего парня на ребре и пирсинг в интимном месте.

В настоящее время учится на третьем курсе медицинского университета. Мечтает помогать людям и делать их счастливыми.

Обожает играть в видеоигры, занимается медитацией и йогой. Рядом с собой видит умного, доброго, спокойного и уверенного в себе мужчину, который станет для нее лучшим другом. Для Бейси также важно, чтобы у партнера был сексуальный голос, красивые глаза и наличие бороды.

Вика Чума

Вика Чума – девушка, которая пережила многое: пожар и вооруженный грабеж. К счастью, непоправимых последствий не стряслось и участница проекта «Холостяк» смогла остаться веселой и задорной девчонкой.

Окончила эколого-биологический лицей и поступила на факультет истории искусств и моды в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна. Впоследствии мечтает работать с мировыми брендами.

Примечательно то, что Вика до сих пор ни разу не была в отношениях с парнями. Идеалом считает отношения, в которых никто не надоедает друг другу.

Милана Тюльпанова

О личной жизни Миланы Тюльпановой не слышал только ленивый. Многие помнят, как девушка вышла замуж за футболиста Александра Кержакова и как скандально они потом разводились.

Училась в одном из московских университетов на факультете международной журналистики, до этого — в театральном институте при театре Ленсовета. После неудачного брака решила посвятить себя общественной деятельности: Милана создала фонд, который помогает девушкам при разводах с мужьями.

Считает важным, чтобы мужчина принимал ее такой, какая она есть.

Эмилия Вишневская

Занимается благотворительностью. Два года назад полетела в бедную африканскую страну Уганду, чтобы передать местным детям сладкие подарки, а также витамины и медикаменты.

Семь лет работала фотомоделью во Франции, однако потом вернулась в Россию, чтобы начать заниматься бизнесом. На данный момент у нее собственный бренд белья и купальников.

У Эмилии два высших образования. Ее главная цель — создание Центра дизайна и легкой промышленности.

Мечтает встретить харизматичного, крепкого, приветливого мужчину, который не будет впадать в крайности и будет знать цену деньгам.

Саша Тера

Саша обожает кататься на горных лыжах и мопеде, пишет картины смолой, снимает клипы и видит вещие сны. Мечтает выставить свои работы в Третьяковской галерее. Утверждает, что в 14 лет придумала слоган для известных российских витаминов, который стал очень популярным.

Идеалом мужчины считает Сергея Брина. Напомним, это парень из СССР, создавший Googlе!

Самым романтичным поступком в жизни считает подарок мужчине фотографии звездного неба с расположением звезд в момент их знакомства, а также аренду собаки его любимой породы на день рождения.

Полина Ануфриева

Пожалуй, самый интересный факт из жизни Полины Ануфриевой – это ее попытка баллотироваться в депутаты. Самовыдвиженец Ануфриева предложила собственную экологическую и социальную программу.

Полина – художница, одно время она рисовала не где-нибудь, а на Площади искусств в Париже. Об этом периоде у нее остались самые позитивные воспоминания – ее работы нравились, их покупали, а главное – ей удалось увидеть много красивого и интересного в Париже. Побывала Полина и в Венеции, даже жила там в лодке.

Полина получила специальность дизайнера пространственной среды. Помимо дизайна, в сферу ее интересов входят архитектура, урбанистика, искусство и мода. Главное для девушки – жить, получая удовольствие от всего. Ей нравятся мужчины романтичные и в то же время динамичные, с чувством юмора.

Виктория Маснюк

Виктория убеждена, что талантлива во всем. Ей под силу всего за 10 минут придать себе настолько блестящий вид, будто она провела полдня в салоне красоты. Девушка совмещает работу моделью с учебой, ее выбор профессии – иностранные языки. А вообще-то у нее уже есть два диплома: телеведущей и дизайнера.

А вот выступлений на публике Вика побаивается, но старается преодолеть этот страх. От мужчины ждет заботы, поддержки и защиты, при этом ее привлечет лишь мужчина, сумевший реализовать себя.

Катерина Федоренко

Катерина – специалист по медиа, коммуникациям и маркетингу. Ее основные увлечения – бальные танцы и йога. И хорошее, и плохое в жизни она научилась принимать философски: ведь из всего можно извлечь урок.

У Катерины нет готового образа идеального мужчины. Единственное, что она точно знает, — в выборе суженого ей поможет интуиция. А еще она точно знает, с какими чертами характера в мужчине она не сможет смириться.

Заки Мусин

Один из предметов гордости для Заки Мусин – это ее внешность: девушка, не прибегавшая ни к каким пластическим операциям и прочим ухищрениям, выглядит просто потрясающе.

Ее творческая натура постоянно требует новых ощущений: Заки прыгает с парашютом и отлично ездит на лошади, ведь она башкирка по национальности. Помимо фитнеса, много времени уделяет и другим видам спорта. Девушка работает в сфере модельного бизнеса, а в свободное время обожает путешествовать.

Ее мечта – любовь и счастье рядом с сильным во всех смыслах мужчиной.

Алина Чусь

Карманы Алины всегда полны угощением для бездомных животных – она настолько любит все живое, что не принимает букеты из срезанных цветов. В раннем детстве Алина думала, что ее настоящий отец – Филипп Киркоров. После окончания факультета журналистики девушка работает ди-джеем – она очень любит музыку, сама создает композиции, поет.

Идеал мужчины для Алины – добрый и остроумный, ответственный и красивый, мудрый и сильный человек.

Даша Хаитметова

Даша не только привлекательная девушка – она еще и магистр полимерной химии. Может быть, поэтому у нее так хорошо получается выращивать комнатные цветы. Среди ее многочисленных увлечений – чтение фантастики, собирание пазлов, ролевые игры по книгам. Нередко Даша снимается в качестве модели.

Девушке уже знакомо чувство любви – правда, оно приходило в ее жизнь лишь однажды. От своего избранника Даша ждет ощущения, что именно он создан для нее – самый родной, близкий и понимающий.

Полина Гренц

Полина получила юридическое образование, а еще она – актриса, певица и блогер. Немногие могут похвастать тем, что в 24 года написали книгу, а Полина – может! Зрители знают ее по сериалу «Физрук», в котором девушка сыграла одну из ключевых ролей — Сашу Мамаеву.

Если говорить об отношениях, то здесь Полине хочется особой нежности и легкости. Любящие люди, по ее мнению, должны понимать и уважать друг друга, не вторгаясь в личное пространство партнера.

Карина Фомбо

Дочь африканского гражданина, Карина получила образование в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, правда, ей не пришлось работать по специальности. Девушку увлекают перспективы развития личности, психология, музыка и актерское мастерство.

Карина научилась не зависеть от чужого мнения. Она мечтает получить специальность психолога-психотерапевта, а также – сниматься в кино. От будущего избранника девушка ожидает получить не только любовь, но и дружбу и уважение.

Алиша Азаматова

Алиша – смелая и решительная девушка: когда ей исполнился 21 год, она не побоялась в одиночку перебраться в Америку. Получив экономическое образование, Алиша работает моделью, ей это очень нравится, и она относится к моделингу не как к бизнесу, а как к приятному увлечению.

Алише нужен молодой, энергичный мужчина, который станет ей другом и с которым она сможет почувствовать себя равноправным партнером.

Алина Ларина

Мечта Алины – усовершенствовать закон о защите животных. У нее дома – три французских бульдога, и она планирует открыть приют для животных.

Алина получила специальность менеджера, но этого ей показалось недостаточно, и в ее копилку добавились театральная студия, модельное агентство и курсы визажиста. У нее получается успешно совмещать бизнес – Алина хозяйка магазина – и многочисленные увлечения: вышивку, плавание, бег, йогу. А еще Алина с удовольствием читает романы Стивена Кинга и любит путешествовать.

Алине необходим настоящий супергерой, совмещающий в себе все положительные качества.

Арина Макарова

Арине повезло – природа подарила ей уникальную возможность есть что угодно, при этом не прибавляя в весе! Может быть, это потому, что она родилась на острове?

С детства Арина любит эксперименты, в 10 лет она выкрасила волосы в красный цвет. Она до сих пор не рассталась с верой в волшебство, а еще любит петь и готовить. Менеджер по специальности, Арина работает моделью, а в мужчине надеется найти близкого друга, доброго и заботливого, увлеченного и любящего детей.

Сапият Ахмедова

На протяжении 8 лет Сапият была веганом, до недавнего времени не употребляла спиртное. А еще — носила дреды и обожала музыку в стиле панк.

Сапият очень любит свою работу – она врач и старается к каждому пациенту найти индивидуальный подход. Пациенты это ценят – недаром к ней на консультацию очередь 800 человек! Ее душа тянется ко всему итальянскому – она обожает искусство этой страны.

Девушке необходимо постоянно учиться чему-то новому, ее привлекает самосовершенствование. А еще она стремится забыть мужчину, с которым была в серьезных отношениях, и влюбиться заново.

Соланс Барбара

Барбара – организатор путешествий и экскурсий, а среди своих недостатков называет боязнь темноты и самолетов. В людях ценит опрятность и аккуратность. Очень любит спорт, в особенности – экстремальный.

Кубинская девушка много времени посвящает саморазвитию, ее мечта – помогать бедным детям в Африке, при этом она стремится стать дизайнером.

Барбара признается, что попала на проект случайно и не очень-то верит в возможность найти здесь свою любовь.

Екатерина Заворовская

Екатерина не скрывает, что мечтает найти «второго Романа Абрамовича». При этом для нее крайне важна финансовая независимость. Екатерина желает свободно распоряжаться собственной жизнью, это необходимо ей, чтобы достичь гармонии с собой.

Экономист по образованию, однажды ради будущего мужа Катя совершила по-настоящему геройский и романтический поступок – поднялась на Эверест.

Олеся Романо

По образованию Олеся – маркетолог в сфере моды, она училась в Лондоне. Серьезно увлекается фотографией, коллекционирует винтажные фотоаппараты. Олеся сумела стать успешной моделью, невзирая на невысокий рост.

В отношениях с мужчиной для Олеси главное – смотреть вместе в одном направлении, поддерживать друг друга во всем. Ей нужен мужчина заботливый, мудрый и ответственный.

София Линда Чи

София позиционирует себя как шаманку – живя вот уже 8 лет на Бали, она воздействует на психоэмоциональное состояние людей с помощью трав. Получить высшее образование ей помешала беда – пропал без вести отчим, и ей пришлось идти зарабатывать.

Мечта Софии – жить одновременно в России, США и на Бали, стать счастливой женой и матерью. А еще – написать книгу.

Софии хочет найти мужчину, который смотрит на жизнь так же, как она, и ведет здоровый образ жизни.

Анастасия Ковалева

Настя уверена, что она – самый обычный человек. Девушка признается, что любит вкусно поесть, а вот диеты – не для нее. Работает она с 13 лет – моделью, совмещая заработок с частыми путешествиями. При этом ей доставляет настоящее удовольствие ощущать себя независимой финансово и помогать родным.

Анастасия любит читать, ходить в пешие походы и ловить рыбу. В ее планах – увидеть все страны мира.

Саша Зотова

На протяжении 11 лет Саша – модель международного класса. Она работала волонтером на Паралимпийских играх, у нее – красный диплом по специальности «Нефтегазовое дело». Саша стала прототипом главного персонажа популярной видеоигры.

Девушка мечтает создать такую же крепкую семью, в которой ей посчастливилось вырасти. От молодого человека ожидает искренности, чувства юмора и широкого кругозора.

Лера Николаева

Лера – еще студентка, она активно занимается спортом, предпочитая велосипед, ролики и коньки. Она мечтает о лучшей жизни, вкладывая в это понятие финансовую стабильность и возможность постоянного развития.

Лера мечтает создать такую семью, в которой никогда не будет склок и скандалов. Для нее важно взаимное уважение и присутствие чувства юмора в отношениях.

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