«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
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«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

Привет, невесты: полный список участниц нового сезона шоу «Холостяк»

С 1 марта на ТНТ стартует новый сезон популярного телепроекта.

Привет, невесты: полный список участниц нового сезона шоу «Холостяк»
Участницы нового сезона «Холостяка». Фото: ТНТ

Лиза Адаменко

Лиза Адаменко. Фото
Лиза Адаменко. Фото: ТНТ

Лиза Адаменко – профессиональная актриса. Любит много путешествовать. В разных странах мира находит вдохновение в серфинге, в полетах на вертолетах и в экстриме. Снялась для обложек 25 журналов, чем очень гордится.

Лиза мечтает прыгнуть с парашютом. Что ж, возможно, на проекте «Холостяк» Антон Криворотов исполнит мечту девушки.

Адаменко хочет встретить человека, который будет во всем на нее похожим. Для нее важно быть с партнером на одной волне.

Бейси Кекана

Бейси Кекана. Фото
Бейси Кекана. Фото: ТНТ

Скромная девушка, которая выросла в богатой семье. Но стеснительность ей не помешала поехать в Таиланд и сделать татуировку в виде портрета бывшего парня на ребре и пирсинг в интимном месте.

В настоящее время учится на третьем курсе медицинского университета. Мечтает помогать людям и делать их счастливыми.

Обожает играть в видеоигры, занимается медитацией и йогой. Рядом с собой видит умного, доброго, спокойного и уверенного в себе мужчину, который станет для нее лучшим другом. Для Бейси также важно, чтобы у партнера был сексуальный голос, красивые глаза и наличие бороды.

Вика Чума

Вика Чума. Фото
Вика Чума. Фото: ТНТ

Вика Чума – девушка, которая пережила многое: пожар и вооруженный грабеж. К счастью, непоправимых последствий не стряслось и участница проекта «Холостяк» смогла остаться веселой и задорной девчонкой.

Окончила эколого-биологический лицей и поступила на факультет истории искусств и моды в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна. Впоследствии мечтает работать с мировыми брендами.

Примечательно то, что Вика до сих пор ни разу не была в отношениях с парнями. Идеалом считает отношения, в которых никто не надоедает друг другу.

Милана Тюльпанова

Милана Тюльпанова. Фото
Милана Тюльпанова. Фото: ТНТ

О личной жизни Миланы Тюльпановой не слышал только ленивый. Многие помнят, как девушка вышла замуж за футболиста Александра Кержакова и как скандально они потом разводились.

Училась в одном из московских университетов на факультете международной журналистики, до этого — в театральном институте при театре Ленсовета. После неудачного брака решила посвятить себя общественной деятельности: Милана создала фонд, который помогает девушкам при разводах с мужьями.

Считает важным, чтобы мужчина принимал ее такой, какая она есть.

Эмилия Вишневская

Эмилия Вишневская. Фото
Эмилия Вишневская. Фото: ТНТ

Занимается благотворительностью. Два года назад полетела в бедную африканскую страну Уганду, чтобы передать местным детям сладкие подарки, а также витамины и медикаменты.

Семь лет работала фотомоделью во Франции, однако потом вернулась в Россию, чтобы начать заниматься бизнесом. На данный момент у нее собственный бренд белья и купальников.

У Эмилии два высших образования. Ее главная цель — создание Центра дизайна и легкой промышленности.

Мечтает встретить харизматичного, крепкого, приветливого мужчину, который не будет впадать в крайности и будет знать цену деньгам.

Саша Тера

Саша Тера. Фото
Саша Тера. Фото: ТНТ

Саша обожает кататься на горных лыжах и мопеде, пишет картины смолой, снимает клипы и видит вещие сны. Мечтает выставить свои работы в Третьяковской галерее. Утверждает, что в 14 лет придумала слоган для известных российских витаминов, который стал очень популярным.

Идеалом мужчины считает Сергея Брина. Напомним, это парень из СССР, создавший Googlе!

Самым романтичным поступком в жизни считает подарок мужчине фотографии звездного неба с расположением звезд в момент их знакомства, а также аренду собаки его любимой породы на день рождения.

Полина Ануфриева

Полина Ануфриева. Фото
Полина Ануфриева. Фото: ТНТ

Пожалуй, самый интересный факт из жизни Полины Ануфриевой – это ее попытка баллотироваться в депутаты. Самовыдвиженец Ануфриева предложила собственную экологическую и социальную программу.

Полина – художница, одно время она рисовала не где-нибудь, а на Площади искусств в Париже. Об этом периоде у нее остались самые позитивные воспоминания – ее работы нравились, их покупали, а главное – ей удалось увидеть много красивого и интересного в Париже. Побывала Полина и в Венеции, даже жила там в лодке.

Полина получила специальность дизайнера пространственной среды. Помимо дизайна, в сферу ее интересов входят архитектура, урбанистика, искусство и мода. Главное для девушки – жить, получая удовольствие от всего. Ей нравятся мужчины романтичные и в то же время динамичные, с чувством юмора.

Виктория Маснюк 

Виктория Маснюк. Фото
Виктория Маснюк. Фото: ТНТ

Виктория убеждена, что талантлива во всем. Ей под силу всего за 10 минут придать себе настолько блестящий вид, будто она провела полдня в салоне красоты. Девушка совмещает работу моделью с учебой, ее выбор профессии – иностранные языки. А вообще-то у нее уже есть два диплома: телеведущей и дизайнера.

А вот выступлений на публике Вика побаивается, но старается преодолеть этот страх. От мужчины ждет заботы, поддержки и защиты, при этом ее привлечет лишь мужчина, сумевший реализовать себя.

Катерина Федоренко

Катерина Федоренко. Фото
Катерина Федоренко. Фото: ТНТ

Катерина – специалист по медиа, коммуникациям и маркетингу. Ее основные увлечения – бальные танцы и йога. И хорошее, и плохое в жизни она научилась принимать философски: ведь из всего можно извлечь урок.

У Катерины нет готового образа идеального мужчины. Единственное, что она точно знает, — в выборе суженого ей поможет интуиция. А еще она точно знает, с какими чертами характера в мужчине она не сможет смириться.

Заки Мусин

Заки Мусин. Фото
Заки Мусин. Фото: ТНТ

Один из предметов гордости для Заки Мусин – это ее внешность: девушка, не прибегавшая ни к каким пластическим операциям и прочим ухищрениям, выглядит просто потрясающе.

Ее творческая натура постоянно требует новых ощущений: Заки прыгает с парашютом и отлично ездит на лошади, ведь она башкирка по национальности. Помимо фитнеса, много времени уделяет и другим видам спорта. Девушка работает в сфере модельного бизнеса, а в свободное время обожает путешествовать.

Ее мечта – любовь и счастье рядом с сильным во всех смыслах мужчиной.

Алина Чусь

Алина Чусь. Фото
Алина Чусь. Фото: ТНТ

Карманы Алины всегда полны угощением для бездомных животных – она настолько любит все живое, что не принимает букеты из срезанных цветов. В раннем детстве Алина думала, что ее настоящий отец – Филипп Киркоров. После окончания факультета журналистики девушка работает ди-джеем – она очень любит музыку, сама создает композиции, поет.

Идеал мужчины для Алины – добрый и остроумный, ответственный и красивый, мудрый и сильный человек.

Даша Хаитметова

Даша Хаитметова. Фото
Даша Хаитметова. Фото: ТНТ

Даша не только привлекательная девушка – она еще и магистр полимерной химии. Может быть, поэтому у нее так хорошо получается выращивать комнатные цветы. Среди ее многочисленных увлечений – чтение фантастики, собирание пазлов, ролевые игры по книгам. Нередко Даша снимается в качестве модели.

Девушке уже знакомо чувство любви – правда, оно приходило в ее жизнь лишь однажды. От своего избранника Даша ждет ощущения, что именно он создан для нее – самый родной, близкий и понимающий.

Полина Гренц

Полина Гренц. Фото
Полина Гренц. Фото: ТНТ

Полина получила юридическое образование, а еще она – актриса, певица и блогер. Немногие могут похвастать тем, что в 24 года написали книгу, а Полина – может! Зрители знают ее по сериалу «Физрук», в котором девушка сыграла одну из ключевых ролей — Сашу Мамаеву.

Если говорить об отношениях, то здесь Полине хочется особой нежности и легкости. Любящие люди, по ее мнению, должны понимать и уважать друг друга, не вторгаясь в личное пространство партнера.

Карина Фомбо

Карина Фомбо. Фото
Карина Фомбо. Фото: ТНТ

Дочь африканского гражданина, Карина получила образование в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, правда, ей не пришлось работать по специальности. Девушку увлекают перспективы развития личности, психология, музыка и актерское мастерство.

Карина научилась не зависеть от чужого мнения. Она мечтает получить специальность психолога-психотерапевта, а также – сниматься в кино. От будущего избранника девушка ожидает получить не только любовь, но и дружбу и уважение.

Алиша Азаматова

Алиша Азаматова. Фото
Алиша Азаматова. Фото: ТНТ

Алиша – смелая и решительная девушка: когда ей исполнился 21 год, она не побоялась в одиночку перебраться в Америку. Получив экономическое образование, Алиша работает моделью, ей это очень нравится, и она относится к моделингу не как к бизнесу, а как к приятному увлечению.

Алише нужен молодой, энергичный мужчина, который станет ей другом и с которым она сможет почувствовать себя равноправным партнером.

Алина Ларина

Алина Ларина. Фото
Алина Ларина. Фото: ТНТ

Мечта Алины – усовершенствовать закон о защите животных. У нее дома – три французских бульдога, и она планирует открыть приют для животных.

Алина получила специальность менеджера, но этого ей показалось недостаточно, и в ее копилку добавились театральная студия, модельное агентство и курсы визажиста. У нее получается успешно совмещать бизнес – Алина хозяйка магазина – и многочисленные увлечения: вышивку, плавание, бег, йогу. А еще Алина с удовольствием читает романы Стивена Кинга и любит путешествовать.

Алине необходим настоящий супергерой, совмещающий в себе все положительные качества.

Арина Макарова

Арина Макарова. Фото
Арина Макарова. Фото: ТНТ

Арине повезло – природа подарила ей уникальную возможность есть что угодно, при этом не прибавляя в весе! Может быть, это потому, что она родилась на острове?

С детства Арина любит эксперименты, в 10 лет она выкрасила волосы в красный цвет. Она до сих пор не рассталась с верой в волшебство, а еще любит петь и готовить. Менеджер по специальности, Арина работает моделью, а в мужчине надеется найти близкого друга, доброго и заботливого, увлеченного и любящего детей.

Сапият Ахмедова

Сапият Ахмедова. Фото
Сапият Ахмедова. Фото: ТНТ

На протяжении 8 лет Сапият была веганом, до недавнего времени не употребляла спиртное. А еще — носила дреды и обожала музыку в стиле панк.

Сапият очень любит свою работу – она врач и старается к каждому пациенту найти индивидуальный подход. Пациенты это ценят – недаром к ней на консультацию очередь 800 человек! Ее душа тянется ко всему итальянскому – она обожает искусство этой страны.

Девушке необходимо постоянно учиться чему-то новому, ее привлекает самосовершенствование. А еще она стремится забыть мужчину, с которым была в серьезных отношениях, и влюбиться заново.

Соланс Барбара

Соланс Барбара. Фото
Соланс Барбара. Фото: ТНТ

Барбара – организатор путешествий и экскурсий, а среди своих недостатков называет боязнь темноты и самолетов. В людях ценит опрятность и аккуратность. Очень любит спорт, в особенности – экстремальный.

Кубинская девушка много времени посвящает саморазвитию, ее мечта – помогать бедным детям в Африке, при этом она стремится стать дизайнером.

Барбара признается, что попала на проект случайно и не очень-то верит в возможность найти здесь свою любовь.

Екатерина Заворовская

Екатерина Заворовская. Фото
Екатерина Заворовская. Фото: ТНТ

Екатерина не скрывает, что мечтает найти «второго Романа Абрамовича». При этом для нее крайне важна финансовая независимость. Екатерина желает свободно распоряжаться собственной жизнью, это необходимо ей, чтобы достичь гармонии с собой.

Экономист по образованию, однажды ради будущего мужа Катя совершила по-настоящему геройский и романтический поступок – поднялась на Эверест.

Олеся Романо

Олеся Романо. Фото
Олеся Романо. Фото: ТНТ

По образованию Олеся – маркетолог в сфере моды, она училась в Лондоне. Серьезно увлекается фотографией, коллекционирует винтажные фотоаппараты. Олеся сумела стать успешной моделью, невзирая на невысокий рост.

В отношениях с мужчиной для Олеси главное – смотреть вместе в одном направлении, поддерживать друг друга во всем. Ей нужен мужчина заботливый, мудрый и ответственный.

София Линда Чи

София Линда Чи. Фото
София Линда Чи. Фото: ТНТ

София позиционирует себя как шаманку – живя вот уже 8 лет на Бали, она воздействует на психоэмоциональное состояние людей с помощью трав. Получить высшее образование ей помешала беда – пропал без вести отчим, и ей пришлось идти зарабатывать.

Мечта Софии – жить одновременно в России, США и на Бали, стать счастливой женой и матерью. А еще – написать книгу.

Софии хочет найти мужчину, который смотрит на жизнь так же, как она, и ведет здоровый образ жизни.

Анастасия Ковалева

Анастасия Ковалева. Фото
Анастасия Ковалева. Фото: ТНТ

Настя уверена, что она – самый обычный человек. Девушка признается, что любит вкусно поесть, а вот диеты – не для нее. Работает она с 13 лет – моделью, совмещая заработок с частыми путешествиями. При этом ей доставляет настоящее удовольствие ощущать себя независимой финансово и помогать родным.

Анастасия любит читать, ходить в пешие походы и ловить рыбу. В ее планах – увидеть все страны мира.

Саша Зотова

Саша Зотова. Фото
Саша Зотова. Фото: ТНТ

На протяжении 11 лет Саша – модель международного класса. Она работала волонтером на Паралимпийских играх, у нее – красный диплом по специальности «Нефтегазовое дело». Саша стала прототипом главного персонажа популярной видеоигры.

Девушка мечтает создать такую же крепкую семью, в которой ей посчастливилось вырасти. От молодого человека ожидает искренности, чувства юмора и широкого кругозора.

Лера Николаева

Лера Николаева. Фото
Лера Николаева. Фото: ТНТ

Лера – еще студентка, она активно занимается спортом, предпочитая велосипед, ролики и коньки. Она мечтает о лучшей жизни, вкладывая в это понятие финансовую стабильность и возможность постоянного развития.

Лера мечтает создать такую семью, в которой никогда не будет склок и скандалов. Для нее важно взаимное уважение и присутствие чувства юмора в отношениях.

А вы ждете шоу «Холостяк»? Будете смотреть?

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