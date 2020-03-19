Сериал «Колл-центр» покажут пользователям «ВКонтакте» до премьеры на ТНТ

Сериал «Колл-центр» покажут пользователям «ВКонтакте» за несколько суток до премьеры на ТНТ. В пресс-службе телеканала рассказали, что изначально планировалось показывать многосерийный фильм с 23 марта по понедельникам и четвергам, однако после долгих обсуждений создатели приняли решение объединиться с социальной сетью. Таким образом, пользователи «ВКонтакте» смогут влиться в сюжет уже в четверг, 19 марта, в 19:30 по Москве.

Ожидается, что предпоказ будет доступен всем пользователям в течение суток. Второй и последующие эпизоды, как и ожидалось, увидят свет уже на телеэкране.

Напомним, сериал «Колл-центр» — психологический триллер, сюжет которого будет развиваться вокруг одного конкретного помещения, где на 12-м этаже заключены 12 человек — сотрудники колл-центра для взрослых. Им предстоит разгадать загадку злоумышленников по имени Мама и Папа, а также предотвратить взрыв бомбы.