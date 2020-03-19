«Во всем искать позитив»: звезда сериала «СашаТаня» старается не унывать

Весь мир так или иначе страдает от эпидемии коронавируса. И даже если в вашем городе нет заболевших, но вы любите кино и сериалы, пандемия уже коснулась и вас, ведь съемки многих проектов уже остановлены на неопределенный срок, а даты выхода крупных релизов перенесены на более позднее время. Портал Teleprogramma.pro связался с Валентиной Рубцовой, звездой сериала «СашаТаня», чтобы выяснить, как дела у проекта и стоит ли жителям России начинать волноваться за судьбу сериала.

«Съемки нашего сериала приостановили, по причине коронавируса. Дело в том, что съемочный процесс проходит не только в павильоне, но и в торговых центрах и других людных местах. Это было правильное решение, так что до апреля съемок не будет. Ну а что делать, так надо. О переносе выхода нового сезона проекта «СашаТаня» мне ничего неизвестно, это будет решать канал», — рассказала журналистам Teleprogramma.pro актриса.

В данный момент Валентина находится не в Москве, а в Сочи, вместе со своей семьей. Рубцова старается соблюдать режим карантина и не покидать дом без необходимости, а также не посещает массовые скопления людей.

«Я вчера впервые испекла американские блинчики, панкейки. Так что везде есть свои плюсы. Хочется, конечно, на улице погулять и мы это делаем, выбираем для этого безлюдные места. В Сочи люди как будто более расслаблены, хотя в магазинах ажиотаж уже наблюдается. Я бы советовала жителям более ответственно относиться к этой ситуации. Я сейчас могу почитать книги, на которые обычно не хватало времени. Всегда есть, чем заняться, масса дел. Время бежит еще быстрее, чем на работе. Я стараюсь во всем искать позитив, по другому мы не можем», — поделилась Валентина.