ТНТ анонсировал выход мистического сериала «Колл-центр» с Павлом Табаковым

Телеканал ТНТ анонсировал выход мистического сериала с актером Павлом Табаковым в главной роли. В пресс-службе вещательной компании порталу Teleprogramma.pro рассказали, что психологический триллер будет состоять из 8 серий – каждый из эпизодов будет обозначать собой час отведенного до взрыва бомбы времени.

Сюжет же развернется вокруг делового центра – герой Павла Табакова, сотрудник колл-центра магазина для взрослых, самым первым узнает, что люди на 12 этаже не смогут покинуть учреждение. Люди на другом конце провода представляются Мамой и Папой.

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Стоит отметить, что действующих персонажей в сериале значительно больше, чем серий. Это говорит лишь об одном – историю некоторых активных лиц зритель не узнает. Режиссеры и сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чупов подметили также, что угадать, кто прячется за таинственными названиями, зритель сможет раньше финала. Достаточно лишь заметить подсказку, умело спрятанную в одной из серий.

Помимо Павла Табакова, в съемках приняли участие Владимир Яглыч, Стася Милославская, Юлия Хлынина и другие.

Премьера сериала «Колл-центр» состоится 23 марта на телеканале ТНТ.