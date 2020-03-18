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«Страдает адекватность»: Ургант иронично прошелся по россиянам, атакующим магазины

Многие граждане поспешили опустошить прилавки с товарами первой необходимости.

«Страдает адекватность»: Ургант иронично прошелся по россиянам, атакующим магазины
Иван Ургант. Фото: Global look press.

Практически каждый эфир вечернего шоу Ивана Урганта теперь начинается с шуток про коронавирус. Беда коснулась и самой программы, которая теперь выходит без зрителей в студии. И все для того, чтобы предотвратить передачу болезни между людьми.

Кадр из «Вечернего Урганта»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Вечернего Урганта»/ Первый канал

Однако некоторые меры остались для ведущего вне зоны понимания, в частности паника вокруг товаров повышенного спроса. Особенно впечатлительные граждане ринулись покупать крупы, спички и туалетную бумагу в магазинах. В Европе полки супермаркетов уже пусты, и Иван опасается, что это произойдет у нас тоже.

«Больше всего коронавирус воздействует на человека, а страдает, прежде всего, адекватность и здравомыслие», — сказал он.

Журналист также посмеялся над людьми, которые создали дефицит ультрафиолетовых ламп, скупая их в магазинах бытовой техники. И даже показал человека, который слегка злоупотребил лучами. По версии Ивана, он выглядит как синий Джин из американского фильма «Аладдин».

Ранее мы писали о Гарике Сукачеве, призвавшем россиян мыть руки как можно чаще. Артист ради этого даже перепел свою знаменитую песню про бабушку, курящую трубку. В новом варианте она мирно моет руки.

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