«В магазинах нет продуктов»: дочь Малинина рассказала, как Мюнхен переживает коронавирус

В настоящее время Европа переживает непростые времена из-за пандемии коронавируса, страны пошли на вынужденные меры профилактики, чтобы противостоять опасности распространения болезни. Многие жители поддались панике, скупая продукты и товары повышенного спроса. Дети российских селебрити, обучающиеся за рубежом, оказались изолированными от своих родителей, справляясь с навалившимися на них проблемами самостоятельно.

Так режиссер Резо Гигинеишвили рассказал о своей 13-летней дочери в Майами, которой ничем не может помочь из-за закрытой границы. В настоящий момент мужчина общается с Марией только по скайпу.

19-летняя наследница Александра Малинина Устинья тоже учится в Европе, она заканчивает 12-й класс в Мюнхене. В личном блоге девушка поделилась с подписчиками, как ей приходится непросто в настоящий момент.

«У нас закрыли университеты и школы на 5 недель. Так как я через шесть недель (вместе со всеми 12-классниками) должна сдавать «Абитур», это немецкий «ЕГЭ», его думают переносить! Также со вторника хотят закрыть границы, рестораны и магазины … Все будет закрыто на ближайшие пять недель. О том, что в магазинах нет продуктов и таких вещей как туалетная бумага я уже не говорю! В Баварии объявили карантин», — написала она в Instagram, попросив совета, что почитать и посмотреть, пока нет возможности учиться.

Внимание! Teleprogramma.pro рекомендует не ориентироваться на звезд, а узнавать о способах профилактики коронавируса от квалифицированных специалистов.