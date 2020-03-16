«Чтобы не подвергать опасности»: Первый канал отменил участие зрителей в съемке своих передач

Первый канал на время отказался от участия зрителей в съемках программ.

В пресс-службе вещательной компании журналистам рассказали, что подобная мера связана с пандемией коронавируса, которая была официально объявлена ВОЗ 11 марта. Правило начнет действовать с понедельника, 16 марта, и продлится до стабилизации ситуации.

«Канал принял такое решение, чтобы не подвергать опасности здоровье людей», — пояснила порталу «Подъем» пресс-атташе Лариса Крымова.

Чуть позже к этой инициативе намерен присоединиться и телеканал «Россия 1». В представительстве рассказали, что такая инициатива сейчас рассматривается на высшем уровне, об ее итогах станет известно позже.

Ранее одной из первых, кто проявил подобную инициативу, стала команда передачи «Вечерний Ургант». Там подметили, что зрители являются неотъемлемой частью происходящего на площадке, однако рисковать здоровьем аудитории не могут.