«Все серьезно»: Савельева переживает из-за пандемии коронавируса

Саша Савельева, как и многие другие звезды, переживает из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в России официально числится 63 заразившихся, однако многие сограждане всерьез готовятся к ухудшению ситуации и активно скупают в магазинах продукты первой необходимости. Заботятся о поклонниках и звезды: те друг за другом отменяют концерты во избежание распространения вируса.

Так, своим мнением о происходящем поделилась и певица Саша Савельева. В личном микроблоге в Instagram она рассказала, что ее достаточно трудно заставить паниковать, однако сейчас именно та ситуация, когда нужно сосредоточиться и мыслить рационально. Знаменитость напомнила своим подписчикам об осознанности и разумных мерах предосторожности, а также призвала объединяться в социальных сетях ради собственного спокойствия.

«Ребята, все серьезно. Сейчас Инстаграм может нам здорово помочь, это то, что нужно, чтоб держаться вместе, чтоб распространить информацию. Многие думают, что нас это не затронет? Вы серьезно? Так не бывает, когда по всему миру чрезвычайное положение. Думайте! Не стрессуйте, не паникуйте, не суетитесь, а думайте! Вы знаете, что нужно делать», — написала она.

В комментариях люди стараются активно подбадривать друг друга. Находятся и те, кто воспринимает ситуацию через призму шутки. «Надеемся, скоро все это разрешится. Всем терпения!» — пишут они.