Ивану будет одиноко: «Вечерний Ургант» отказался от зрителей в зале

Вечером 15 марта популярное российское телешоу «Вечерний Ургант» сделало заявление в своем аккаунте в Instagram.

«Друзья, мы очень дорожим здоровьем наших зрителей и, несмотря на то, что их реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы, мы приняли решение с завтрашнего дня снимать без аудитории в студии», — говорится в сообщении.

Очевидно, причиной подобных мер стали ограничения на проведение массовых мероприятий, которые сейчас вводятся повсеместно из-за вспышки коронавируса. Однако при учете, что в студии «Вечернего Урганта» не так уж много посадочных мест, а телецентре Останкино и без того ежедневно находятся тысячи людей, данная мера может быть просто пиаром передачи.

Как отмечают подписчики в комментариях, отсутствия зрителей в студии телезрители могут и не заметить из-за наложенного закадрового смеха. А вот если ведущие как-либо обыграют отсутствие аудитории, то уже получится интереснее.

По официальным данным на вечер 15 марта, в мире зарегистрировано 162 505 случаев заболевания коронавирусом. В России за сутки трое новых заболевших, всего — 63 случая.