«Ждите сюрпризов»: Носков появится в «Квартирнике у Маргулиса»

В пятницу, 13 марта, в 23.55 на НТВ состоится долгожданный для поклонников Николая Носкова эфир «Квартирника у Маргулиса». Программа будет посвящена легендарному музыканту, сумевшему встать на ноги после инсульта, и вновь триумфально вышедшему на сцену.

С момента удара прошло три года. И хотя музыкант не до конца оправился, Носков принял мужественное решение возобновить карьеру. Ведь для него сцена и музыка – это и есть жизнь.

В январе Николай отметил 65-летие и вышел на сцену «Крокуса» при поддержке коллег и друзей. Зал аплодировал музыканту стоя, а некоторые даже плакали от счастья, увидев его поющим.

Анонс предстоящей передачи бывший солист «Парка Горького» разместил в личном блоге.

«Жду ваши комментарии», — написал он, вызвав большой интерес многих поклонников.

«Обязательно будем смотреть Вас и слушать!», «О, Божеееее! Я буду ждать», «Лучший голос, что есть на эстраде! Здоровья Вам!», «Наш незаменимый дорогой артист», «Вот так подарочек! Обязательно к просмотру!», «Как же я Вас обожаю! Будьте здоровы, пожалуйста!» — стали наперебой писать люди.

Пригласил к просмотру программы и продюсер Носкова Виктор Дробыш.

«Ждите сюрпризов!» — заявил он интригующе в Instagram.

Кстати, прошедший концерт Носкова стал знаковым для певицы Наргиз, именно здесь она подружилась с Виктором Дробышем, который впоследствии предложил ей заключить с ним контракт. Ранее мы писали об этом.