ЗВЕЗДЫ

Дробыш, Слава, Милявская и чета Стриженовых побывали на вечеринке Носкова

Еще 12 января певец отпраздновал свое 64-летие.

Дробыш, Слава, Милявская и чета Стриженовых побывали на вечеринке Носкова
Николай Носков (Фото: Globallookpress.com)

Близкие друзья заслуженного артиста России не смогли пропустить вечеринку по случаю дня рождения Николая Носкова. Он появился на свет 12 января 1956 года в городе Гагарин. На празднике среди приглашенных гостей были замечены: украинская исполнительница Лолита Милявская, композитор Игорь Дробыш, певица Слава, Екатерина и Александр Стриженовы.

Сам именинник был рад возможности повидаться с близкими друзьями. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще в декабре певец выступил с концертом на сцене Crocus City Hall. Присутствующая в зале супурга музыкального продюсера Иосифа Пригожина — Валерия — осталась под большим впечатлением от увиденного. Ни для кого не секрет, что Николай Иванович перенес инсульт. Однако болезнь не помешала ему вернуться на сцену после реабилитации.

«Весь концерт до слез, до мурашек», — отметила Валерия.

Свое 64-летие Николай Носков отметил в одном из ресторанов. В беседе с «Комсомольской правдой» возлюбленная артиста — Марина подметила, что с каждым днем ее муж чувствует себя все лучше и лучше, благодаря творчеству, музыке и любимым песням.

«После возвращения Николая на сцену он с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше. Возможность заниматься творчеством дает Николаю колоссальные силы», — добавила супруга Носкова.

По ее словам, в ближайшее время певец планирует выступить с концертами в Санкт-Петербурге, Минске и Воронеже.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина СтриженоваЗвездный стильЛолитамода и стильНиколай НосковНовости googleСлава
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дробыш, Слава, Милявская и чета Стриженовых побывали на вечеринке Носкова
Интересно?
Поделись с друзьями: