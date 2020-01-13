Дробыш, Слава, Милявская и чета Стриженовых побывали на вечеринке Носкова

Близкие друзья заслуженного артиста России не смогли пропустить вечеринку по случаю дня рождения Николая Носкова. Он появился на свет 12 января 1956 года в городе Гагарин. На празднике среди приглашенных гостей были замечены: украинская исполнительница Лолита Милявская, композитор Игорь Дробыш, певица Слава, Екатерина и Александр Стриженовы.

Сам именинник был рад возможности повидаться с близкими друзьями. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще в декабре певец выступил с концертом на сцене Crocus City Hall. Присутствующая в зале супурга музыкального продюсера Иосифа Пригожина — Валерия — осталась под большим впечатлением от увиденного. Ни для кого не секрет, что Николай Иванович перенес инсульт. Однако болезнь не помешала ему вернуться на сцену после реабилитации.

«Весь концерт до слез, до мурашек», — отметила Валерия.

Свое 64-летие Николай Носков отметил в одном из ресторанов. В беседе с «Комсомольской правдой» возлюбленная артиста — Марина подметила, что с каждым днем ее муж чувствует себя все лучше и лучше, благодаря творчеству, музыке и любимым песням.

«После возвращения Николая на сцену он с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше. Возможность заниматься творчеством дает Николаю колоссальные силы», — добавила супруга Носкова.

По ее словам, в ближайшее время певец планирует выступить с концертами в Санкт-Петербурге, Минске и Воронеже.