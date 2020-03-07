«Меня растоптали»: Бабкина едва не покончила с собой из-за измены мужа на 9 месяце беременности

Надежда Бабкина едва не покончила с собой из-за измены мужа на 9 месяце беременности. Об этом певица откровенно рассказала в передаче «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Артистка до сих пор со слезами на глазах вспоминает тот страшный вечер, который едва не перечеркнул всю ее дальнейшую жизнь.

Бабкина рассказала, что самый страшный день для нее – 29 декабря 1974 года. Тогда в ее квартиру по обыкновению пришли гости. Надежда хлопотала вокруг них, желая накормить и обогреть. Посиделки затянулись: некоторые из друзей просто не смогли уйти домой из-за подпития. Надежда предложила людям остаться и переночевать. Согласилась одна из девушек – ее уложили в маленькой комнате на тахте.

«Я не могла спать: ребенок шебуршился, на раскладушке дремать было неудобно. В какой-то момент я встала в туалет… Иду и вижу, что на этой тахте лежит мой муж и эта девушка… Вижу, что они совокупляются. Я открыла одеяло и увидела эту картину маслом», — поведала она.

Что произошло дальше, Бабкина помнит уже не так отчетливо. Артистка выскочила из комнаты с твердым желанием оборвать собственную жизнь и жизнь будущего сына.

«В этот момент Данила в животе забился сильно. Я живот обняла, привела себя в порядок, сказала себе: «Стоять, Надя!». Тогда я не знала даже, кому сказать и у кого спросить, что мне теперь делать», — заплакала Бабкина.

Героиня призналась – в тот момент она испытала огромный психологический стресс. Бабкина боялась, что смерть настигнет ее в ту же минуту.

«Я смотрю сейчас на своего двухметрового сына и понимаю – он же меня спас! Дальше все в тумане. Меня растоптали тогда. Тогда было все поругано…», — резюмировала она.