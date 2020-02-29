«Это происходит один раз»: Бабкина вернула к жизни попавшего в аварию сына

Надежда Бабкина сумела вытащить с того света попавшего в аварию сына. В передаче «Секрет на миллион» артистка вспомнила, что Данила едва не умер в преддверии своего 17-летия. В ту роковую ночь юноша вместе с одноклассником взял у отца машину и поехал по району. В какой-то момент парень, которому принадлежал автомобиль, не смог справиться с управлением и врезался в дерево.

«Мне в 4 утра поступил звонок в дверь. Я почувствовала, что что-то случилось. Мать всегда все чувствует. В дверях стоят два милиционера, и первый мой вопрос: «Он живой?». Они говорят: «Да, его увезли», — рассказала Бабкина.

Когда паникующая певица попыталась разбудить своего мужа, тот лишь отмахнулся от нее. На увещевания ехать с ней он также не отреагировал, заявив, что так, в общем-то, сыну и надо – мол, нечего разъезжать по ночам. В больницу к ребенку Надежде пришлось ехать в одиночку.

«Были какие-то травмы. Он был в коме…Ровно до того момента, как я приехала. Это происходит всегда один раз в жизни. Второй раз, с братом, у меня не получилось. Я просто вошла в тело сына, и он открыл глаза, а затем сказал: «Мама, мне больно, забери меня отсюда», — поведала Бабкина.

Сейчас в жизни Данила все хорошо. Бабкина с ужасом вспоминает пережитые ею часы и благодарит небеса за вновь подаренный ее ребенку шанс.