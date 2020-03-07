«Я там уже была»: Бабкина несколько раз отказала Евгению Гору в замужестве

Несмотря на то, что вместе они уже 17 лет, артистка и бизнесмен не спешат узаконивать отношения.

69-летняя Надежда Бабкина не хочет выходить замуж за молодого возлюбленного Евгения Гора. В этом народная артистка откровенно призналась в студии «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой. В 2020 году пара отметит 17-летие совместной жизни, однако под венец артистка не спешит.

Сам Гор рассказал, что несколько раз вставал перед любимой женщиной на колени с просьбой стать его навеки. Для этого жеста предприниматель даже специально приобрел кольцо, однако Бабкина оказалась непреклонна.

«Она мне на эти предложения отвечала лишь: «Да зачем это надо? Ха-ха-ха и хи-хи-хи». Вот на этих смешках несколько раз все и уходило. Ни одна печать не сможет замотивировать человека на отношения», — поделился соображениями он.

В свою очередь Бабкина оправдывается – она просто не хочет портить любимому мужчине жизнь. Надежда боится даже представить, какие гадости за спиной Гора будут говорить люди, когда тот решит узаконить с ней отношения. Помимо этого, в свое время Бабкина уже была замужем, ей там не понравилось.

«Любая женщина и девушка хочет выйти замуж, но я там уже была. Мне не подошел такой формат, потому что было очень много накоплений, которые мешали мне жить. С Евгением я этих тягостей и проблем не испытываю», — сказала она.