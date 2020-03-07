Юный предприниматель: девятилетний внук Бабкиной проспонсирует торговый центр отца

Девятилетний внук Надежды Бабкиной проспонсирует торговый центр отца. О том, что юный Георгий, несмотря на свой возраст, уже достаточно успешен в финансовом плане, артистка рассказала на шоу «Секрет на миллион». Сейчас мальчик обучается в третьем классе: помимо уроков юноша уделяет внимание музыке. Недавно Георгий вместе с композитором Дмитрием Маликовым сыграл композицию в четыре руки.

В перспективе смышленый Георгий намерен унаследовать бабушкины таланты. Сам мальчик признался, что очень любит музыку и хотел бы стать масштабным артистом.

«У него театр дома. Ему повесили на веранде занавес театральный. Теперь он там намерен повесить аппаратуру, и сцена будет готова», — рассказала Бабкина.

Не против Георгий заведовать и ансамблем «Русской песни». В свою очередь действующий руководитель, Надежда Бабкина, обещала подумать и пристроить внука поближе к артистической среде. Недавно старший внук принял участие как актер в новогодних елках. Мальчик отыграл не менее 22 мероприятий – за них ему заплатят около 20 тысяч рублей.

«Я деньги коплю, чтобы папе помочь. Он скоро будет открывать в Дубцах на месте старых ферм торговый центр. Ему нужны средства, и я ему половину отдам», — откровенно признался внук Бабкиной.