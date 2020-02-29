«Не такую желала сыну»: Надежда Бабкина с порога невзлюбила невестку

Народная артистка Надежда Бабкина невзлюбила свою невестку с первого взгляда. Об этом исполнительница откровенно рассказала Лере Кудрявцевой в новом выпуске «Секрета на миллион».

Бабкина подметила, что не чает души в своем сыне Даниле, поэтому мечтала видеть рядом с наследником лучшую партию. Каково же было ее удивление, когда под Новый год сын привез к дому матери на лимузине девушку, которая была визуально похожа на даму легкого поведения.

«Я вышла из подъезда, открылись двери машины. Я смотрю на девиц, которые там сидят. У кого шпилька, у кого шубка коротенькая, все такие… Я говорю: «Данила, вы что делаете? Они ж дорого стоят!». А он мне ответил: «Мама, ты о чем подумала? Это приличные девушки». Татьяна вышла в мини, красивое платье, сапоги. Блондинка очаровательная. Я ошалела, ее увидев. Не такую желала сыну! Я ж для жизни его готовила, а он на тебе! Увидела ее, сказала: «С Новым годом!» и спешно ушла», — со смехом вспоминает Бабкина.

Чуть позже у будущей невестки и свекрови состоялось второе свидание. К дому матери Данил и Татьяна приехали уже совсем в ином виде, Бабкина ту девушку из лимузина сначала и вовсе не узнала.

«Она была очень милая, аккуратно причесанная», — отмечает исполнительница.

Таня достаточно быстро освоилась в чужом доме. Она смелой походкой прошла на кухню, достала там посуду, начала выкладывать на тарелки всякие вкусности. Обнаружив, что в раковине стоит пара тарелок, без лишних слов девушка их помыла. После этого Бабкина призналась – эта знакомая станет ей ближе. Певица подчеркнула – тогда она поняла, что Таня действительно хозяйственная и душевная. Если бы это были «показательные выступления», то Надежда, как мать, считала бы их без усилий.