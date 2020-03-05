Романтика во всей красе: Аглае Тарасовой сделали предложение на съемочной площадке

Аглая Тарасова полюбилась публике за роль фигуристки в фильме «Лед». Недавно девушка снялась в комедийной картине «Золотое кольцо», созданной авторами «Физрука», «Ольги» и «Реальных пацанов». Партнером актрисы стал Евгений Стычкин. Как оказалось, во время съемок 45-летний артист в образе спортсмена-триатлониста сделал предложение руки и сердца, правда, это было только частью сценария. На самом деле он женат и имеет детей.

По сюжету фильма главные герои отправляются в большое путешествие по Золотому кольцу России. Туристическая группа состоит из трех пар с явными проблемами в отношениях. Одних отягощает быт, другие не могут завести детей, а третьи постоянно ссорятся. В поездке они попытаются решить проблемы и обрести гармонию.

Героиня Тарасовой, конечно, мечтает выйти замуж, но предложение ей делает совсем не тот человек, которого она видит своим будущим мужем. К слову, ей пришлось сняться в постельной сцене со Стычкиным. Пикантный эпизод получился красивым. В фильме дружная компания начинает свой пусть в Москве, а потом они посещают Владимир, Суздаль ив итоге оказываются в Переславле-Залесском, где должны насладиться красочным шоу на фестивале воздушных шаров.

«По настроению фильм ближе всего к французским душевным комедиям: светлый, лиричный и смешной. Его классно смотреть дома с близкими людьми или одному. Все фильмы, так или иначе, о любви, и наш не исключение. Но важнее, что он о доверии к партнеру. А когда ты в путешествии — это особенно важно. А когда в путешествии по России — без доверия вообще далеко не уедешь. Решайте семейные проблемы семейно, а не по одиночке, и тогда любое путешествие закончится хеппи-эндом!» — рассказал Константин Майер, креативный продюсер.

Добавим, что главные роли в романтической комедии исполнили также Владимир Яглыч, Ольга Дибцева, Вера Строкова, Семен Штейнберг, Кирилл Каганович и Нино Нинидзе. Всероссийская премьера фильма состоится уже 7 марта и только на ТНТ. Напомним, что Тарасова одно время встречалась с Милошем Биковичем, но их отношения завершились расставанием. Теперь сердце девушки свободно.