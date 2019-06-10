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Одноклассники Стычкина вспомнили, как актёр хулиганил в школе

По воспоминаниям друга детства, учителя заставляли артиста смывать со стен туалета матерные надписи.

Одноклассники Стычкина вспомнили, как актёр хулиганил в школе
Евгений Стычкин. Фото: globallookpress

Евгений Стычкин с детства отличался задорным характером и творческой жилкой. В честь грядущего юбилея актёра одноклассники рассказали, как Стычкин хулиганил в школе. По их воспоминаниям, артист относился к учебе равнодушно, но двоечником не был. Ему нравилось зарабатывать на обмене валют. Стычкин покупал доллары и продавал желающим по завышенной цене.

Евгений Стычкин. Фото
Евгений Стычкин часто хулиганил в детстве. Фото: globallookpress

Сосед по парте Дмитрий Филатовский вспоминает, как Стычкин в 10 лет решил поставить спектакль «Малыш и Карлсон». Уже тогда друзья и учителя поняли, что Евгений выберет творческую профессию. Умение играть у Стычкина появилось рано. Актёр отлично притворялся больным параличом, чтобы ему в метро уступали место.

Иногда за проделки Евгению Стычкину приходилось отвечать. Один из товарищей вспомнил, как они любили встретиться в туалете, чтобы обсудить последние новости. На стенах актёр любил писать четверостишья, в том числе и нецензурного содержания.

«Там на стенах друг писал стихи. (…) Бывали и матерные произведения. Но как-то Женьку с поличным поймал историк и заставил все оттирать», — рассказал Денис Украинский порталу «СтарХит».

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Тэги:

воспоминания о детстведетство звездЕвгений СтычкинОдноклассники
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Одноклассники Стычкина вспомнили, как актёр хулиганил в школе
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