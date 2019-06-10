Одноклассники Стычкина вспомнили, как актёр хулиганил в школе

Евгений Стычкин с детства отличался задорным характером и творческой жилкой. В честь грядущего юбилея актёра одноклассники рассказали, как Стычкин хулиганил в школе. По их воспоминаниям, артист относился к учебе равнодушно, но двоечником не был. Ему нравилось зарабатывать на обмене валют. Стычкин покупал доллары и продавал желающим по завышенной цене.

Сосед по парте Дмитрий Филатовский вспоминает, как Стычкин в 10 лет решил поставить спектакль «Малыш и Карлсон». Уже тогда друзья и учителя поняли, что Евгений выберет творческую профессию. Умение играть у Стычкина появилось рано. Актёр отлично притворялся больным параличом, чтобы ему в метро уступали место.

Иногда за проделки Евгению Стычкину приходилось отвечать. Один из товарищей вспомнил, как они любили встретиться в туалете, чтобы обсудить последние новости. На стенах актёр любил писать четверостишья, в том числе и нецензурного содержания.