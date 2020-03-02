Участники вечеринки с сухим льдом заявили, что воспринимали все как игру в зомби-апокалипсис

Одним из основных новостных инфоповодов начала марта стала трагедия, которая произошла на вечеринке блогеров. Екатерина Диденко устроила праздник в честь своего 29-летия в бане. Муж Валентин, чтобы порадовать возлюбленную и гостей, организовал шоу. Он кинул в бассейн сухой лед в большом количестве. Не подозревая о последствиях, несколько человек решили искупаться в нем и это привело к летальному исходу. Трое человек погибли, другие оказались в больнице.

Некоторые участники злополучной вечеринки стали героями передачи «На самом деле». Мама и возлюбленный Натальи Монаковой не могли сдержать слез. Андрей Бойко объяснил, что его девушка решила поплескаться в бассейне, но потом случилось непоправимое. Первым нырнул в уже опасную воду Вячеслав Звягин, но ему удалось выжить. Он тоже появился в студии.

«Я просто знаю всех этих людей. Это добрые хорошие люди. Всем нам за 30, и все мы уверены друг в друге. Если бы был кто-то незнакомый, мы бы перестраховались», — отметил он.

Герой передачи признался, что кто-то выкрикнул его имя, поэтому он и прыгнул первым в бассейн. Он не знал, чем это закончится. Вынырнув из воды, мужчина не смог вздохнуть.

«Нет ничего, нет воздуха совершенно. Я пытался подпрыгнуть выше, чтобы быть над паром, туманом. Я не смог выпрыгнуть. Второй мыслью было крикнуть, но тут снова нужно вдохнуть. Я пытался выпрыгнуть из воды, чтобы максимально прыгнуть, отталкивался», — пояснил Вячеслав.

Он добавил, что все гости наблюдали за мужем Диденко, Валентином, который подготовил всем костюмы, рассказал о свойствах сухого льда.

«Мы видели, что человек подготовился, что это 100% игра, которая продумана», — заверил мужчина. В итоге ему удалось выбраться из бассейна и помочь другому человеку. «Я подтянул к краю Валентина, и затем уже все», — признался он. К счастью, две беременные женщины, которые были гостями вечеринки, сразу покинули комнату, когда в воду кинули сухой лед, и не пострадали.

Пришла в студию и Елена Переверзева, подруга погибшего на вечеринке блогеров Юрия Алферова. Она вела съемку произошедшего.