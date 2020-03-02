Хайп на крови: на Instagram «аптечного блогера» Диденко подписались еще 500 тысяч

С момента трагедии, которая унесла жизнь супруга Екатерины и двух ее друзей, прошло трое суток.

На Instagram «аптечного блогера» Екатерины Диденко за последние трое суток подписались более 500 тысяч человек. Гибель супруга и двоих друзей во время празднования дня рождения в московской бане позволила девушке привлечь на свою страницу небывалую аудиторию.

Многие продолжают обвинять Диденко в хайпе: несмотря на трагедию в семье, девушка продолжает записывать и выкладывать stories с фильтрами, а в понедельник, 2 марта, и вовсе станет гостьей вечернего шоу «Пусть говорят».

С момента смерти мужа, напомним, прошло чуть более двух суток.

Ранее Диденко заявила, что не намерена хоронить скончавшегося супруга традиционным способом. Подписчикам Катя рассказала, что Валентин достаточно часто в последнее время говорил о смерти и выказывал желание быть кремированным.

Кроме того, в распоряжении журналистов появился разговор погибшего Валентина с оператором магазина, в котором приобретался сухой лед. Девушка объяснила мужчине, что неосторожное обращение с веществом может спровоцировать серьезные последствия.

«Ответственность мы нести не будем», — озвучила она важный нюанс.

После этого Валентин согласился с тезисом и заявил, что по-прежнему намерен приобрести лед. Напомним, жертвами трагедии стали три человека: по предварительной информации, люди погибли, потеряв сознание из-за недостатка воздуха.

Юрист фирмы, в которой Диденко покупал лед, Дмитрий Ерохин рассказал Радио «Комсомольская правда», что за шесть лет работы предприятия на рынке подобный инцидент произошел впервые. Официальный представитель подметил, что само по себе вещество не является опасным, но требует к себе повышенного внимания — использования на открытом воздухе.