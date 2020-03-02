«Выпрыгивали в судорогах»: участник вечеринки Диденко раскрыл подробности трагедии

Конец февраля был омрачен трагическим известием. В одной из бань «аптечный блогер» Екатерина Диденко с друзьями праздновала свое 29-летие. Муж Валентин решил устроить ей сюрприз. Он заранее купил сухой лед и на празднике предложил растворить его в бассейне.

Забава веселой компании привела к гибели троих людей, включая самого Валентина. Общественность была шокирована произошедшим. Многие обвиняют Диденко в хайпе, так как после трагедии она вышла на связь с подписчиками и в слезах рассказала, что ее муж погиб.

За последние три дня на аккаунт аптечного ревизорро, как себя называет Диденко, подписалось 500 тысяч человек. Многие недоумевают, как фармацевт с красным дипломом могла допустить, чтобы ее друзья прыгали в бассейн с сухим льдом. Ведь, по идее, она должна была знать законы физики и осознавать опасность происходящего. Мама погибшей Натальи Монаковой, Нина Фролова, и ее парень Андрей Бойко стали героями передачи «Прямой эфир».

Женщина, потерявшая дочь, не могла говорить, а возлюбленный, который был на злополучной вечеринке, рыдал на глазах публики.

«Это делается не для хайпа и не для популярности. Мы делаем разные дни рождения и у нас выступают артисты, бывают разные программы, ведущие. Перед этим выступал фокусник, потом должен был быть сюрприз от Валентина», — вспомнил мужчина. Он отметил, что принимает успокоительные, так как переживает тяжелый период.

«Я здесь только, чтобы поддержать маму», — подчеркнул Андрей. По словам молодого человека, муж Диденко всех пригласил в баню, объявив, что будет шоу для именинницы. Тогда Валентин раздал всем костюмы и принес сухой лед.

Андрей Малахов признался, что редакторы его передачи смогли найти фирму, где купил лед муж Диденко. Они записывают все разговоры с клиентами и, как оказалось, предупреждают об опасности продукции. Во время общения по телефону девушка-продавец озвучила, что постоянная температура сухого льда — 77 градусов, поэтому можно получить ожоги.

«Я знаю», — в ответ заявил Валентин.

Бойко стал настаивать, что никто не знал о грозящей опасности.

«Никто даже не мог догадаться. Я видел детские научные шоу, я видел множество экспериментов с сухим льдом, и никакой опасности не было. Даже подумать об этом никто не мог. Почему консультанты не предупредили, что не стоит этого делать в бассейне?» — пояснил он. По словам Андрея, в воду со льдом захотела прыгнуть и его возлюбленная Наташа.