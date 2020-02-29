«Сердце разорвалось мгновенно»: Бабкина со слезами рассказала о своей трагедии

69-летняя эстрадная певица до сих пор не может смириться с потерей младшего брата.

Руководитель ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина со слезами на глазах рассказала о страшной трагедии – несколько лет назад певица потеряла родного младшего брата Валерия. Артистка поведала Лере Кудрявцевой, что мужчина был ей очень близок: родственники встречались семьями на праздники, а также чтобы отметить очередное повышение по службе – Бабкин-младший был очень успешен на работе. Валерий умер внезапно. Осознание того, что брата больше нет в живых, очень сильно ранит исполнительницу.

«Он часто вытягивал руку и говорил: «Ну что, давай, Надюха?». Я проходила под ней, не задевая. Я метр с кепкой, а он — почти два. Он мотался постоянно…Вообще, он очень часто приезжал ко мне, особенно в Москве. Никогда не был в отставке. Из жизни ушел в 49 лет», — припомнила она.

Бабкина рассказала, что в вечер смерти Валерия она приехала к нему домой, чтобы отметить Новый год. Певица осталась ночевать у брата, а первого числа после прогулки в лесу Надежда вспомнила, что ей пора возвращаться домой. Уехать Бабкиной далеко не удалось.

«Звонит жена, Ляля. Она мне говорит: «Надя, возвращайся! Валерка умирает». Я ей кричу: «Ляль, вы там перепились что ли? Когда успели, я ж только уехала». А она мне: «Надь, возвращайся». На самом деле, тогда он уже умер», — рассказала гостья.

Надежда просила Бога, чтобы тот помог ее брату. Однако, вернувшись, Бабкина услышала от врачей вердикт, что спасать уже некого.

«Я к нему кинулась. Он лежал на полу весь черный. Разрыв аорты и сердца мгновенно! Я кричала: «Вы с ума сошли? Он еще теплый». А сосед их, врач, меня успокаивал – Надька, ничего нельзя сделать, он уже умер. Он лежал на полу весь синий с улыбкой на лице», — расплакалась Бабкина.