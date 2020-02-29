«Миллионов 5»: Бабкина рассказала Кудрявцевой о подушке безопасности на «черный день»

69-летняя Надежда Бабкина рассказала Лере Кудрявцевой, сколько денег держит в закромах на «черный день». Царица русской народной песни, как прозвали Бабкину, в программе «Секрет на миллион», призналась, что зарабатывает, а затем очень легко тратит приобретенное. Главным же увлечением Бабкиной является одежда и украшения – на покупку нарядов Надежда готова тратить до 130 тысяч рублей за один раз.

«Обычно я покупаю примерно по 3 вещи. Если одно платьице стоит порядка 60 тысяч, блузочка – 17-20, обувочку надо найти, чтобы ножка спала. Тут же мне кто-то подкатывает украшения, знают, что я люблю крупные. Вот я и балую себя тысяч на 130-140. Это дороговато, конечно», — отметила она.

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Призналась Надежда и в том, что откладывает деньги на «черный день». Артистка подметила, что смерть ее близких друзей заставила задуматься над тем, что, вскоре может прийти и ее черед.

«Ты хочешь знать, сколько у меня денег на «черный день»? Ну примерно столько, сколько на похороны надо. Примерно 5 миллионов рублей – моя подушка безопасности на какое-то короткое время», — разоткровенничалась она.

Бабкина также подчеркнула – она очень жадная в вопросах раздаривания денег в долг. Артистка не готова одалживать финансы практически никому, потому что боится испортить с человеком отношения. Иной раз ей проще отдать определенную сумму и не просить ее взамен, лишь бы просящий сумел реализовать необходимое.