Телеведущий Андрей Разыграев лишился камеры за 7 тысяч во время съемок в Барселоне

41-летний телеведущий Андрей Разыграев лишился дорогой камеры во время съемок в испанской Барселоне. Как рассказал порталу Teleprogramma.pro сам пострадавший, в туристический центр он вместе со своей съемочной группой отправился, чтобы создать выпуск нового проекта «Отпуск без путевки». В Барселоне россиян настигла банда местных преступников: нарушители отобрали камеру стоимостью 7 тысяч евро. Вместе с оборудованием исчезла и часть отснятого материала.

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«Нас предупреждали, что Барселона не только один из самых посещаемых, но и самый преступный город Европы. Но чтобы вот так, посреди бела дня из-под носа увести дорогущую камеру – к этому никто из нашей команды был не готов», — печально признался он.

Общими усилиями напарники все же сумели отснять нужный объем видеоряда. Результат труда Разыграева и команды можно будет увидеть уже 29 марта на телеканале МУЗ-ТВ. Ведущий расскажет и покажет зрителям главные достопримечательности Барселоны, а также введет аудиторию в курс дела о самых опасных участках этого популярного города.