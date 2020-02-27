Телеведущий Андрей Разыграев лишился камеры за 7 тысяч во время съемок в Барселоне

41-летний телеведущий Андрей Разыграев лишился дорогой камеры во время съемок в испанской Барселоне. Как рассказал порталу Teleprogramma.pro сам пострадавший, в туристический центр он вместе со своей съемочной группой отправился, чтобы создать выпуск нового проекта «Отпуск без путевки». В Барселоне россиян настигла банда местных преступников: нарушители отобрали камеру стоимостью 7 тысяч евро. Вместе с оборудованием исчезла и часть отснятого материала.
«Нас предупреждали, что Барселона не только один из самых посещаемых, но и самый преступный город Европы. Но чтобы вот так, посреди бела дня из-под носа увести дорогущую камеру – к этому никто из нашей команды был не готов», — печально признался он.
Общими усилиями напарники все же сумели отснять нужный объем видеоряда. Результат труда Разыграева и команды можно будет увидеть уже 29 марта на телеканале МУЗ-ТВ. Ведущий расскажет и покажет зрителям главные достопримечательности Барселоны, а также введет аудиторию в курс дела о самых опасных участках этого популярного города.