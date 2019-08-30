Звездный стиль

Кудрявцева и Разыграев предстали в кислотно-желтой гамме на «Новой волне»

Супруга хоккеиста Игоря Макарова поддержала трендовый оттенок лета.

Кудрявцева и Разыграев предстали в кислотно-желтой гамме на «Новой волне»
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

Лера Кудрявцева оделась в тон с Андреем Разыграевым на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Так, телеведущие поддержали трендовую кислотно-желтую палитру. Супруга хоккеиста Игоря Макарова выбрала монохромный образ, подобрав к наряду бежевые босоножки на каблуке. А Разыграев примерил пиджак мышиного оттенка и черные брюки на контрасте с кислотной футболкой и кедами. Не забыл Андрей и об аксессуарах — выбрав очки с пластиковой лимонной оправе. О моде на этот оттенок в интервью Teleprogramma.pro напоминал дизайнер и тренд-аналитик Глеб Хан.

Салатовые тона кислотно-желтой палитры подойдут ярким брюнеткам и эффектным блондинкам, уверял модельер. Кроме того, эксперт в области моды подметил, что эта палитра будет неплохо сочетаться с другими неоновыми тонами.

Напомним, что ранее Лера Кудрявцева побывала на вечеринке по случаю дня рождения Андрея Разыграева. Телеведущий отпраздновал свое 41-летие в одной из местных хинкальных. На «Новую волну» соведущая Оскара Кучеры в программе «Звезды сошлись» прибыла без супруга хоккеиста Игоря Макарова. К слову, в августе свой день рождения отметила и дочка светской львицы — Мария. Ей исполнился годик.

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Тэги:

Андрей РазыграевЗвездный стильЛера Кудрявцевамода и стильФестиваль "Новая волна-2019"

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Кудрявцева и Разыграев предстали в кислотно-желтой гамме на «Новой волне»
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