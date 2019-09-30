ЗВЕЗДЫ

Разыграев подарил дочке Кудрявцевой вязаные носки для дома

Телеведущая не забыла поблагодарить близкого друга за проявленную заботу.

Разыграев подарил дочке Кудрявцевой вязаные носки для дома
Лера Кудрявцева и Андрей Разыграев (Фото: Globallookpress.com)

В Stories 48-летняя Лера Кудрявцева опубликовала свежий кадр, рассказав о том, какие обновки появились у ее годовалой дочери. Близкий друг знаменитости — ви-джей телеканала «МУЗ-ТВ» Андрей Разыграев подарил маленькой наследнице хоккеиста Игоря Макарова вязаные носки. Ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой не забыла поблагодарить друга за проявленную заботу. Так, Разыграев купил для Марии полезный подарок к зиме, благодаря которому ножки малышки всегда будут находиться в тепле.

Разыграев подарил маленькой дочери Лере Кудрявцевой домашние носочки с барашками (Фото: Instagram.com/leratv)

«Разыграев, спасибо дорогой!» — обратилась к Андрею телеведущая, поблагодарив его за презент.

Напомним, что Лера Кудрявцева на протяжении всей беременности отказывалась комментировать свое интересное положение. После того, как стало известно, что возлюбленная Игоря Макарова родила дочку, одним из первых знаменитость поздравил Андрей Разыграев. На личной страничке в Instagram шоумен признался, что Лера довольно быстро пришла в форму за время непродолжительного декрета.

Ни для кого не секрет, что Кудрявцеву и ви-джея телеканала «МУЗ-ТВ» связывает давняя дружба. Еще в августе знаменитость побывала на вечеринке по случаю дня рождения Андрея Разыграева, который отпраздновал свое 41-летие в одном из сочинских кафе. На празднике телеведущая позволила себе полакомиться хинкали. К слову, сама Лера признается: она не представляет свою жизнь без мучных изделий. Даже спагетти Кудрявцева готова есть с хлебом.

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Андрей Разыграевдети звездЗвездные детиЛера Кудрявцева
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Разыграев подарил дочке Кудрявцевой вязаные носки для дома
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