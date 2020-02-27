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Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах

Телефон продюсера обрывает новый мужчина его первой жены.

Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах
Иосиф Пригожин/Фото: https://www.instagram.com/p/B8vNlDXoTT4/

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах в эфире передачи «Пусть говорят». 50-летнему бизнесмену с завидной регулярностью звонит новый мужчина его первой жены. Чего именно он хочет добиться подобным поведением, Пригожин не знает.

Присутствующим в студии Иосиф рассказал, что с первой супругой он развелся много лет назад. В браке с Еленой у него родилось двое детей — дочь Даная и сын Дмитрий. После расставания продюсер переписал все имущество на жену, чтобы недвижимость впоследствии досталась наследникам. Сейчас же выяснилось, что в скором времени первой семье негде будет жить: у Елены и детей возникли проблемы с коллекторами. Сам Пригожин считает, что виной всему стал новый муж женщины: именно он якобы повлиял на Елену, и она решилась расстаться с квартирами, а затем переехать в Ставрополь.

«Я с этим мерзавцем даже разговаривать не хочу! Он звонит мне, угрожает. Я его слова всерьез и не воспринимаю. Он мне: «Почему ты мое имя, типа…» С военкоматом у него была какая-то проблема, КамАЗы они там какие-то накупили. Понимаете, у всех свои скелеты в шкафу», — философски заявил он.

Сама Елена вины своего нового супруга в происходящем не видит. Она рассказала, что квартиры, доставшиеся от Пригожина, она заложила, чтобы покрыть многочисленные долги из бизнеса — женщина занимается грузоперевозками. Траты на починку машин оказались настолько большими, что без сторонних вливаний поправить ситуацию не удалось бы.

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