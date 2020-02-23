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Иосиф Пригожин дал совет участникам «Евровидения» от России

По словам продюсера, отличным решением будет спеть песню на родном языке.

Иосиф Пригожин дал совет участникам «Евровидения» от России
Иосиф Пригожин. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Иосиф Пригожин положительно отнесся к идее выступать на конкурсе «Евровидение» с песней на родном языке. Напомним, обычно все композиции на мероприятии исполняются на английском.

Продюсер прокомментировал изданию Газета.ру новость о том, что коллектив из Украины под названием Go-A будет выступать на конкурсе с песней «Соловей» на родном языке.

Пригожин сразу же отметил, что участникам от России также следует не волноваться и исполнить свою песню на русском. По словам продюсера, если бы в современном шоу-бизнесе была песня, похожая на «Маму Любу» группы Serebro, то ее без проблем можно было спеть без какого-либо перевода и она бы просто «разорвала всех».

Также Пригожин рассказал, что еще не слышал конкурсную песню коллектива Go-A, но уверен, что композиция креативная.

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"Евровидение 2020"Иосиф ПригожинУкраина
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