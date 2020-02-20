«Меня боится родной сын»: Пригожин не может наладить отношения с бывшей семьей

50-летний продюсер Иосиф Пригожин переживает из-за конфликта с бывшей семьей. Журналистам мужчина рассказал, что уже более трех лет плохо спит по ночам из-за конфликта с 30-летним наследником Дмитрием.

Причиной недопонимания, считает Иосиф, стала мать молодого человека – Елена. В свое время Пригожину не удалось разойтись с супругой мирно, но несмотря на это глава семьи оставил своим детям много недвижимости, которую бывшая пассия вскоре поспешила продать за бесценок.

Пригожин признался, что на момент официального расторжения брака его дети Дмитрий и Даная могли спокойно распоряжаться тремя квартирами и землей недалеко от аэропорта Домодедово. Сейчас у них не осталось ничего: жилплощадь, предварительно оценивающаяся в 100 миллионов рублей в центре столицы, была продана Еленой всего за 36 миллионов. Простить этого Пригожин женщине не смог.

Сильнее же всего продюсера расстраивает тот факт, что сын Дмитрий обращается к нему лишь тогда, когда у него заканчиваются деньги. В разговоре с «Собеседником» Пригожин вспомнил, как отпрыск приехал к нему на встречу с отчимом, потому что побоялся разговора наедине.

«Я – родной отец, ничего плохого сыну не сделал, дал образование, помогал как мог. Но сын меня боится, потому что его мама привела к такому эффекту», — поделился переживаниями Иосиф.

Сейчас Пригожин занимается воспитанием детей певицы Валерии. В интервью супруги неоднократно подчеркивали – у ребят с Иосифом сложились достаточно доверительные отношения, которые позволяют всем членам семьи чувствовать себя комфортно под одной крышей.