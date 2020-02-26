Любовь и горе: готовимся встречать «Фабрику мелодрам» на Dомашнем

Телеканал Dомашний вновь готов порадовать всех любителей хороших мелодрам и продолжает полюбившуюся зрителям традицию показывать лучшие фильмы о любви. Так что не сомневайтесь, эта весна точно станет для вас особенной, ведь в марте в нам придут не только тепло и долгожданное солнце, но и день рождения Dомашнего, каналу стукнет 15 лет!

Начиная с 16 марта, каждый день по будням в 19:00 для вас будет открывать свои двери «Фабрика мелодрам». Начнется все с 4-серийного фильма «Люблю отца и сына», над созданием которого поработал сам Dомашний. Главные роли в проекте исполнили Ксения Гусева, Алиса Мазурина, Алексей Матошин и другие. Фильм расскажет историю любви студентки и тренера.

17 марта зрителей ждет детективная мелодрама «Опекун» — история стоматолога, который случайно сбил на дороге известную телеведущую. Обычная забота о малыше женщины в коме приводит к неожиданным последствиям.

18 марта состоится премьера остросюжетной картины «Живая вода». Муж тренера по фигурному катанию Ольги погибает при загадочных обстоятельствах и женщина решает сама провести расследование.

19 марта готовьтесь плакать и встречать романтическую мелодраму «О чем не расскажет река». История любви карьеристки и непрошибаемого директора лесопилки.