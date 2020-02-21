На телеканале «Домашний» зрителей ожидает «Слепой поворот»

28 февраля в эфире телеканала «Домашний» стартует четырехсерийная мелодрама «Слепой поворот». Главные роли в короткометражной ленте исполнят Евгения Археменко, Алексей Матошин и Денис Матросов.

Сюжет развернется вокруг девушки по имени Алиса, чей супруг – каскадер – внезапно трагически погибает. Несмотря на попытки справиться с болью, жизнь Алисы рушится. Сначала она портит отношения с сыном-подростком, затем теряет возможность управления каскадерским агентством. Окончательно добивает вдову факт, что ее супруг умер неслучайно – гибель мужчины могли подстроить.

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Отказавшись от принципов, Алиса обращается к мужчинам, которые испытывают к ней некие чувства. Друг мужа Геннадий и бывший заказчик, бизнесмен Алексей, готовы помочь даме сердца. Героине предстоит не только расследовать смерть любимого человека, но и сделать выбор – кто из благодетелей останется рядом с ней.

Создатели ленты рассказали порталу Teleprogramma.pro, что удивить аудиторию создатели ленты планируют большим количеством трюков. Евгения Археменко сознательно отказалась от дублеров и все трюки выполняет в кадре самостоятельно. Кроме того, не все герои окажутся теми, кем покажутся на первый взгляд: зрителям самим предстоит определить, кто из персонажей — самая темная лошадка.