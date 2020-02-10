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Телеканал «Домашний» начинает показ эпичных мелодрам

Всем поклонникам фильмов про любовь не стоит пропускать это событие.

Телеканал «Домашний» начинает показ эпичных мелодрам
Съемка фильма «Чужая жизнь». Фото: телеканал «Домашний»

С середины февраля на телеканале «Домашний» начнется необычный проект под названием «Фабрика мелодрам». Все фанаты и фанатки фильмов про любовь со счастливым концом не должны пропускать такое событие, ведь зрителям покажут сразу несколько отличных 4-серийных историй о предательстве, нежности и, конечно же, о любви.

Актер Артем Карасев,кадр из фильма «Чужая жизнь». Фото
Актер Артем Карасев, кадр из фильма «Чужая жизнь». Фото: телеканал «Домашний»

Уже 17 февраля состоится премьера, на которой будет показана картина режиссера Игоря Кечаева под названием «Чужая жизнь», главные роли в которой исполнили такие звезды, как Артем Карасев, Ксения Князева и Александр Пашков.

Актриса Ксения Князева, кадр из фильма «Чужая жизнь». Фото
Актриса Ксения Князева, кадр из фильма «Чужая жизнь». Фото: телеканал «Домашний»

Сюжет довольно нетривиален и начинается скорее как остросюжетный боевик, нежели мелодрама. Главная героиня Елена случайно выезжает на встречную полосу движения, что приводит к печальным последствиям. К сожалению, она решает оставить место ДТП, а ее супруг обещает сам разобраться с возникшей проблемой. В итоге это приводит к совершенно непредсказуемому финалу, который стоит посмотреть лично.

Кадр из фильма «Чужая жизнь». Фото
Кадр из фильма «Чужая жизнь». Фото: телеканал «Домашний»

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