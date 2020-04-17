«Геометку не ставить! Место — секретное!»: как снимали «Квартирник НТВ у Маргулиса» до карантина

Корреспондент Teleprogramma.pro побывал на съемках популярной передачи и увидел, что происходит за кадром. Мы сделали этот материал до коронавируса. И все это время ждали, когда выпуск поставят в эфир.

Праздничное возбуждение царило уже на улице перед входом в павильон. Неудивительно – снимался знаменитый «Квартирник НТВ у Маргулиса», а в гостях — Гарик Сукачев, он же Игорь, он же Игорь Иванович.

Пожалуй, полное имя больше пристало артисту, и не только потому, что ему исполнилось 60, а как дань уважения его творчеству.

По мере прибавления зрителей, пространство заполнялось радостным ожиданием. И не будет преувеличением сказать: ожиданием чуда.

Правила закрытого мероприятия

На запись «Квартирника Маргулиса» с улицы не попасть. Оглашая правила мероприятия, администраторы подчеркивают:

– Не выкладывать съемку в «Инстаграм» до выхода программы! Геометку не ставить! Место — секретное!

В этот раз на запись программы прибыла тусовка из Минска. Белорусским гостям достались самые крутые места – на подушках у сцены.

Тут же устроились несколько мальчиков, увидев которых Сукачев обрадовался: «О, дети! Вам повезло с родителями!»

Позже молодежь пригласили на сцену – и одну из любимейших песен «Бригады» зрители услышали в новом исполнении.

Участники массовки беспрекословно соблюдали правила: снимать можно только первый дубль первой песни, не аплодировать, пока Евгений Шулимович не объявит выступающих, не пить из самовара тем, кто за рулем… Да-да, «чай в самоваре нынче шотландский, сорокаградусный».

Но может это и шутка. Однако, я была за рулем и рисковать не стала. Пусть самоварная интрига останется не раскрытой.

Перед концертом Маргулис спросил, есть ли в зале именинники. Именинник нашелся, правда, вчерашний, зато юбиляр, родившийся в один день с Куртом Кобейном — актеру Виктору Полторацкому 20 февраля исполнилось 50.

«Где Кобейн, и где я!»- шутил Виктор в ответ на поздравления.

Всем шампанского!

Музыка Сукачева не требует постепенного погружения, драйв бьет мощным фонтаном, с первого аккорда, снося на своем пути все обыденное. Жизнь превращается в праздник, радость бытия захлестывает и объединяет зал.

Семь камер следили за происходящим на сцене и в зале. Ни один мобильник не пикнул. Снимали на одном дыхании – с единственным пятиминутным перекуром. Именно перекуром – Игорь Иванович попросил взять паузу на сигарету.

Зрители тут же встали, пользуясь случаем, слегка размяться. Правда, настоящая разминка была впереди – если под «Свободу Анжеле Дэвис» зал подпевал и скандировал сидя, то вскоре сидеть стало невозможно — рок-н-ролл не про это!

Игорь Сукачев привык выкладываться на концертах, поклонники знают. Вот и сейчас он был спектаклем в центре спектакля, действом в действе, театром в театре. Жёг, одним словом.

В какой-то момент в руке Игоря появилась бутылка шампанского. Отпив несколько глотков, он передал ее Сергею Галанину, а тот — в зал. В лучших традициях хипповской тусовки бутылка пошла путешествовать по рукам — желающие делали глоток, причащаясь к рок-н-роллу, и передавали ее дальше.

К концу съемки зал буквально стоял «на ушах». Танцы зрителей перешли в вертикальную плоскость, в ход пошли телефоны-фонарики, наступил момент истины, экстаз сродни шаманскому камланию.

Да и как иначе — Гарик Иванович Сукачев — истинный шаман рок-н-ролла.

больше по теме Гарик Сукачев поделился снимком супруги в Антарктиде Музыкант уехал с любимой женщиной в северные края.

Требуем продолжения банкета!

Концерт закончился, операторы выключили камеры, но зал продолжал вибрировать, наполненный энергией, как густым туманом. Люди с горящими от аплодисментов ладонями и сияющими глазами продолжали пританцовывать счастливо улыбаясь.

— Это — лучший концерт! — воскликнул кто-то из зрителей и многие согласились.

Среди гостей был и заслуженный артист России Василий Мищенко, блистательно сыгравший барабанщика Джона Смит в спектакле «Анархия», который Сукачев поставил в «Современнике».

— Василий Константинович, как вам концерт?

— Наотмашь! Все, что делает Игорь – это наотмашь. Он один из тех людей, кто совпадает с моей «группой крови». Общаясь с ним, работая вместе, я снова и снова убеждаюсь, что в этой жизни все связано, все не случайно.

«Квартирник НТВ у Маргулиса» с Гариком Сукачевым выйдет в эфир 17 апреля! Станьте первыми, кто его увидит!