Гарик Сукачев пообещал подарить поклоннику ящик шампанского

Музыкант объявил в социальной сети конкурс на лучший снимок с афишей его концерта.

Известный рок-музыкант Гарик Сукачев запустил флешмоб среди своих поклонников. Они должны оригинально сфотографироваться с афишей его концерта в своем городе, автора самого интересного снимка артист отметит ящиком «Советского» шампанского. Победитель получит приз к Новому году.

Интересно, что идея такого конкурса пришла 59-летнему исполнителю после того, как один из подписчиков прислал ему фото пьяного мужчины с голым животом, лежавшего под афишей концерта Гарика. До этого нетрезвый гражданин благополучно выпал из троллейбуса, ничего себе не повредив.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, желающий должен опубликовать фото в Instagram и отметить артиста, добавив хештэг #GarikGo.

«Итоги подведу до 10 декабря, — написал Сукачев в социальной сети. — P.S. Для участия не обязательно выпивать».

Добавим, что месяц назад рокер впервые показал поклонникам свою жену, с которой прожил 35 лет.

Вы уже ищите афишу Сукачева в своем городе?