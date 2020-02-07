«Квартирник НТВ у Маргулиса» посвятит выпуск рэперу

Вечером 7 февраля в эфир выйдет очередной душевный «Квартирник НТВ у Маргулиса». В этот раз зрители увидят не только звезд русского рока — к ним присоединится рэпер ST, он же Александр Степанов, известный и как самостоятельный артист, и как член группировки «Ленинград».

«Я, честно говоря, про исполнителя ST не знал до определенного момента. Пока мы не стали снимать еще один наш «Квартирник». Сашка Пушной сделал офигительную совершенно аранжировку одной песни. Они сыграли, спели, и я понял, что ST надо снимать», — признался Евгений Маргулис.

Оказывается, рэпер очень любит делать коллаборации с артистами из разных жанров. В новом выпуске «Квартирника» ST исполнит вместе с Дмитрием Маликовым песню «Зима», а с Сергеем Приказчиковым из группы «Пицца» и Ириной Астаховой споет «8-й ряд».

Также в программе он расскажет об онлайн-концерте, который проходил 24 часа и 2 минуты, своих татуировках и пути в музыке. Зрители узнают о рэп-баттлах, создании песни «Мало половин», а еще услышат стихотворения хип-хоп-артиста.

Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в пятницу в 23:40.