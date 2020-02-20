23 февраля НТВ покажет историческую драму «Матч»

Сергей Безруков снялся в холодящей душу документальной драме «Матч». Историческую ленту, основанную на реальных событиях, 23 февраля, в День защитника Отечества, покажет телеканал НТВ. Народному артисту досталась главная роль – он сыграет вратаря Николая Раневича, чья карьера складывалась довольно успешно до того, как страну настигла война. В 1942 году Раневич вынужден бросить футбол и спортивные перспективы, а затем уйти на фронт.

Спустя время вратарь киевского «Динамо» попадает в плен к вражеским немцам. Вместе со свободой футболист теряет смысл жизни, а также возможность играть. Спасает главного героя его возлюбленная – Анна Шевцова (ее роль исполняет Елизавета Боярская). Цена свободы оказывается слишком велика – влюбленные больше не могут быть вместе.

На этом страшные события не заканчиваются. Немцы предлагают «Динамо» схлестнуться с ними в футбольном поединке, однако результат предрешен – советские спортсмены должны проиграть. Раневич же решает по-другому. Эту игру историки впоследствии назовут «матчем смерти» — многие футболисты позже были отправлены в концлагеря, некоторых из них впоследствии расстреляли.

Помимо Боярской и Безрукова в кадре появятся такие прославленные актеры, как Екатерина Климова, Остап Ступка, Игорь Гнездилов и многие другие. Важно отметить, что в подготовке к съемкам принимали участие реальные спортсмены. Так, Безрукова тренировал знаменитый вратарь Сергей Овчинников. В массовке снялись около 25 тысяч человек.