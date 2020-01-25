Боярская поделилась снимком с заметно постаревшим отцом без «фирменной» шляпы

Михаил Боярский, которому совсем недавно исполнилось семьдесят лет, сдал за последнее время.

Актриса Елизавета Боярская в Instagram опубликовала снимок со своей семьей. Ее единственному родному брату Сергею исполнилось сорок лет. Сестра тепло и нежно поздравила его с днем рождения.

«Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и весёлый, мой дорогой брат. С Днём рождения! Будь здоров и счастлив! 40 лет — полёт нормальный», — подписала она фотографию, на которой она вместе с родителями и братом.

Между тем многие подписчики обратили внимание на внешний вид Михаила Боярского. Актер, как известно, не так давно отпраздновал семидесятилетие. На фотографии видно, что «главный мушкетер страны» за последнее время заметно постарел. При этом на снимке он без своего, пожалуй, главного атрибута, фирменной шляпы.

Отметим, что не так давно Михаил Боярский говорил, что собирается покинуть сцену и больше не сниматься в кино. Актер хочет больше времени уделять своим внукам.