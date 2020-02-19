«Какое чудо»: Безруков запечатлел подросшего сына за новым увлечением

Сергей Безруков уже почти четыре года живет с режиссером Анной Матисон. Они воспитывают двоих наследников. Их дочке Марии три года, а сыну Степану только год. Так как артист много гастролирует, то старается каждый выходной провести с семьей, а иногда берет детей с собой в театр.

Так вышло, что Безруков последние недели провел не дома. Он находился в туре со своим шоу «Крестный папа». Но время от времени актер делится забавными кадрами с наследниками. Пока отца не было, малыши гуляли с мамой и даже успели слепить снеговика.

А накануне Сергей показал, как его сын уже не просто бегает по дому, а увлекся катанием на детском велосипеде. Родителям удалось запечатлеть мальчика, который сразу после обеда садится за руль и катается по квартире.

«Поехали! Прекрасные гагаринские слова! Уррааааа! Поехали! Пришел с прогулки, поел и сразу за руль», — написал артист.

Сам Безруков отправился на репетицию перед выступлением в Губернском театре. А подписчики стали обсуждать ролик. Многие восхитились наследником актера и отметили, что он похож на отца.

«Деловой парень — Степан Сергеевич! Достойная смена растет!», «Крутой пацан», «Ну просто гонщик», «Прекрасный сын у вас, богатырь настоящий растёт», «Степа лета уже ждет, наверное, чтобы на велике гонять», «Какое чудо!» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, недавно Сергей подстригся для новой роли. Своих детей он тоже отвел в парикмахерскую. Малышам сделали короткие стрижки.