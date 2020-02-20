«Общение с гинекологом – таинство»: Волочкова возмутилась работой врачей

44-летняя Анастасия Волочкова возмутилась работой врачей в отечественных клиниках. Экс-прима Большого театра стала гостьей нового выпуска «Пусть говорят»: на этот раз Дмитрий Борисов обсуждал со звездными экспертами интимную тему посещения гинеколога. Главная героиня рассказала, что во время консультации с медиком она внезапно обнаружила, что ее снимают на видео, при этом предупреждения об этом не было.

История немало возмутила Волочкову. Анастасия заявила, что и сама неоднократно становилась жертвой чужой предприимчивости. Чего стоит один лишь снимок, на котором знаменитость летит в самолете из отпуска с поднятой ногой. Подобное Волочкова считает недопустимым.

«Вот меня снял кто-то, выложил в интернете. Мне не очень приятно. Свои красивые фотографии стройнющего тела в мини-купальниках я и сама выкладываю: кому-то на зависть, кому-то на восхищение. Но ситуация с гинекологическим кабинетом… Общение с врачом подобной специализации – это некое таинство. Надо учитывать же человеческий фактор, а не засовывать камеру в промежность», — заявила она.

Позже Настя и вовсе перестала стесняться в выражениях. Балерина заявила, что врач, согласившийся на видеозапись, не кто иной, как «озабоченный человек», у которого «не все в порядке с головой». Ознакомившись с темой, Волочкова подчеркнула: она теперь будет посещать медиков с большой опаской, боясь, что слишком интимные видео станут достоянием общественности.