Денег нет: Волочкова пытается получить свою пенсию у Большого театра

Вопрос пенсии сейчас очень болезненный буквально для всех, в том числе и для звезд российского шоу-бизнеса. Многие со смехом начали называть размеры своих ежемесячных поступлений, а кто-то до сих пор предпочитает скрывать доход, чтобы не позориться. Анастасия Волочкова следует за модным трендом и тоже решила высказаться по поводу своей пенсии.

Как сообщает издание Комсомольская Правда, у балерины появилась небольшая проблема, Большой театр уже вполне готов проводить женщину на заслуженный отдых. Правда, есть одно серьезное «но», саму пенсию театр выплачивать отказывается, так что, она может остаться без ежемесячного пособия. По словам Анастасии, с 38 лет она официальная пенсионерка, такова судьба всех балерин, им рано приходится покидать сцену. Вот только Большой театр держит у себя трудовую книжку Волочковой, отказывая ей в заслуженной пенсии. Женщине даже пришлось найти адвоката, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Ей не важна сумма, важен сам принцип. Пока что никаких успехов нет, так что вполне вероятно, что Волочковой вновь придется подавать в суд на любимого работодателя.