«Я имею право заниматься сексом»: Волочкова резко отреагировала на вопрос журналиста

Анастасию Волочкову спросили на радио «Комсомольская правда», какое она предпочитает вино. Артистка ответила, что просекко. И, поскольку балерина в последнее время частенько заявляет о том, что очень мало ест, журналист резонно поинтересовался, как же она выпивает. Неужели не закусывая?

больше по теме Денег нет: Волочкова пытается получить свою пенсию у Большого театра Балерине не выдают трудовую книжку и отказываются платить.

Этот вопрос вызвал волну негодования у Анастасии.

«Мои золотые, я имею право делать все, что я захочу: пить, курить кальян, заниматься сексом, радоваться жизни, париться в бане, садиться на шпагаты, отдыхать на яхтах, на виллах, делать то, что мне нравится. Люди, я это заслужила», — эмоционально произнесла она.

Она заметила, что в России половина населения выпивает, а ее редкий бокал вина почему-то всегда воспринимается, как проявление алкоголизма.

Балерина сообщила, что действительно иногда в день съедает один помидор и остается им вполне удовлетворенной. Звезда оговорилась, что это только ее путь, к которому она никого не призывает.

Главное для Волочковой сейчас – это любовь ее мужчины и публики. Артистка очень гордится своими благотворительными концертами и обожанием со стороны детей.