Долгожданная премьера: стала известна дата выхода нового «Холостяка»

На телеканале ТНТ назвали дату выхода нового сезона шоу «Холостяк». Проект, главным героем которого станет звездный стоматолог Антон Криворотов, станет седьмым по счету: на экраны он вернется спустя двухлетний перерыв. В отличие от предыдущих героев, Криворотов не является медийной личностью, ранее практически не появлялся перед камерами и не был замечен в различных интригах. Кроме того, он много времени уделяет работе: проводит активные тренинги в столице.

Порталу Teleprogramma.pro Антон рассказал – он верит, что свою любовь можно встретить где угодно. Проект, в данном случае, не является исключением. В будние дни люди часто не замечают важных мелочей, поскольку регулярно спешат по своим делам, именно поэтому «Холостяк» — практически идеальный проект для создания семьи.

«Я готов к семье, для этого мне только надо найти свою любовь! В этом шоу не будет соревнования и конкуренции, мне бы хотелось, чтобы девушки показывали свои лучшие качества», — высказался он.

Среди известных участниц зритель увидит актрису Полину Гренц, наиболее известную по роли в «Физруке», а также бывшую супругу футболиста Александра Кержакова Милану Тюльпанову. Первая серия стартует в эфире 1 марта в 20.30. Все последующие выпуски также будут выходить по воскресеньям.