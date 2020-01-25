Новый «холостяк» Антон Криворотов не получал плату за участие в проекте

Ставший новым героем шоу «Холостяк» стоматолог Антон Криворотов не получил деньги за съемки в шоу. Об этом он откровенно поведал в передаче «Красавцы» на Love радио. Антон раскрыл секрет, что на данный момент рабочая группа продолжает трудиться на съемках. Среди 25 девушек у Антона уже появились фаворитки, однако рассекретить их имена Криворотов отказался.

Также стоматолог отметил, что даже на проекте не мог избавиться от профдеформации – во время общения с невестами он все равно заглядывал им в рот. Однако, выбирать возлюбленную по зубам он все же не решился – состояние челюсти стало не главным фактором дальнейшего участия.

В конце же передачи Антон признался – он успел попробовать запрещенные препараты, заглядывался на девушку друга, обожает трогать себя, встречался с двумя девушками сразу, плакал во время просмотра фильма, не получил ни рубля за участие в «Холостяке», а также звонил бывшим возлюбленным, будучи нетрезвым.