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Новый «холостяк» Антон Криворотов не получал плату за участие в проекте

Герой, за чье сердце будут бороться 25 девушек в новом сезоне, откровенно ответил на вопросы журналистов.

Новый «холостяк» Антон Криворотов не получал плату за участие в проекте
Антон Криворотов/Фото: https://www.instagram.com/p/B3VKLOlir3s/

Ставший новым героем шоу «Холостяк» стоматолог Антон Криворотов не получил деньги за съемки в шоу. Об этом он откровенно поведал в передаче «Красавцы» на Love радио. Антон раскрыл секрет, что на данный момент рабочая группа продолжает трудиться на съемках. Среди 25 девушек у Антона уже появились фаворитки, однако рассекретить их имена Криворотов отказался.

Также стоматолог отметил, что даже на проекте не мог избавиться от профдеформации – во время общения с невестами он все равно заглядывал им в рот. Однако, выбирать возлюбленную по зубам он все же не решился – состояние челюсти стало не главным фактором дальнейшего участия.

В конце же передачи Антон признался – он успел попробовать запрещенные препараты, заглядывался на девушку друга, обожает трогать себя, встречался с двумя девушками сразу, плакал во время просмотра фильма, не получил ни рубля за участие в «Холостяке», а также звонил бывшим возлюбленным, будучи нетрезвым.

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Тэги:

Антон КриворотовТНТХолостяк
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Новый «холостяк» Антон Криворотов не получал плату за участие в проекте
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