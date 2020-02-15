«Нельзя ребенка бросать»: Евгения Симонова впервые рассказала о приемной дочери

Героиней передачи «Привет, Андрей!» стала Евгения Симонова. В этом году она отпразднует юбилей — 65 лет. В честь этого события она вспомнила о первых работах в кино и встретилась с коллегами. Андрей Малахов выяснил, что оказывается, у нее не две, а три дочки. 30 лет назад артистка взяла опеку над дочерью одной известной актрисы. Девушка по имени Дарья Коршакова рассказала эту историю.

«Я очень люблю тетю Женю. Она моя вторая мама. Мама моя, Люда, которая меня родила и воспитывала до 13 лет. Потом была тетя Женя. Моя мама была актрисой театра Маяковского. В кино снималась: в фильме „Берега“ с Валерием Золотухиным, в „Калине красной“ и в „Экипаже“. Если честно, то я вообще не люблю говорить про маму. Мама болела, у нее была болезнь не очень хорошая. Вовремя не среагировали. Ей было 42 года. Очень быстро все произошло. Мои бабушка с дедушкой в силу возраста не могли взять опеку надо мной. Собрались Женя Симонова и Наталья Бондарева и постановили, что нельзя ребенка бросать, а иначе меня, возможно, отправили бы в детский дом», — рассказала наследница звезды.

По ее словам, актриса ничего для нее не жалела. Привозила ей вещи — такие же, как и родной дочке Зое. Девушка призналась, что любит свою вторую маму и будет ей всегда признательна.

«Дело в том, что когда умерла Люда, она должна была получить комнату. Она жила в общежитии и там умерла. Нужно было эту комнату пробить ей без Люды. Тогда мы действительно решили, что я буду официальным опекуном. Но, конечно, ее забрали бабушка с дедушкой. Они были из Тулы и увезли ее туда. Я что-то делала, но делала меньше, чем, наверное, должна была. Хотя у нас всегда были очень нежные отношения с Дашей, ее бабушкой и дедушкой, сестрой», — поделилась Симонова.

После этого в студию пришла сама Дарья. Она обнялась с мамой. Девушка является флористом, поэтому собрала для Евгении красивый букет цветов.