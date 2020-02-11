СМИ: звезда «Обыкновенного чуда» Евгения Симонова перенесла серьезную операцию

64-летней звезде «Обыкновенного чуда» и «Афони» Евгении Симоновой в борьбе с раком провели сложную операцию в Германии. Актрисе удалили одно легкое, утверждает «Экспресс-газета». (Отметим, что ЭГ не ссылается на достоверный источник).

больше по теме Симонова в молодости признавалась Захарову в любви Это был единственный неформальный разговор между ними во время съемок «Обыкновенного чуда».

Если верить изданию, народная артистка даже после хирургического вмешательства не смогла расстаться с вредной привычкой и по-прежнему продолжает курить.

Несмотря на болезнь, Евгения Симонова по-прежнему активно работает в родном театре имени Маяковского. 16 февраля, к примеру, она будет задействована в премьере спектакля «Московский хор».

Напомним, ранее мы писали о воспоминаниях Евгении Павловны. Она рассказала, что когда-то была влюблена в Марка Захарова и даже признавалась ему в этом.

По словам звезды, многие актрисы питали к ушедшему из жизни режиссеру теплые чувства. Однако он всегда относился к ним холодно, храня верность супруге.